Jó lett ez a negyedéves GDP-adat is

5,1 százalékkal nőtt a második negyedévben a hazai GDP a tavaly második negyedévhez képest, írja a KSH. Ez a szezonális és naptárhatással is kiigazított adat, a kiigazítatlan 4,9 százalék lett. Mindehhez az ipar, az építőipar és a piaci alapú szolgáltatások járultak hozzá leginkább.

Bár a negyedéves GDP-növekedés nem sokat mond el egy ország gazdaságáról, ez mindenképp jó hír, a növekedésünk visszaesése egyelőre nem olyan gyors, mint azt a legtöbben várták. Az előző negyedévben egyébként 5,2 százalék volt a GDP-növekedés.

Jön épp a lóvé, gyengül a forint is

Ehhez a mostani gyors növekedéshez egyaránt hozzájárult a körülmények és a gazdaságpolitikai szándék is, emelte ki Portfolio.hu. Kiemelték az uniós források költését, a bérnövekedést, a foglalkoztatás bővülését, a feldolgozóipari kapacitások bővülését vagy a magánberuházások élénkülését. Emellett az állam is nagyon támogatta ezt a növekedést keresletélénkítő gazdaságpolitikájával: negatív reálkamattal, gyenge forinttal, laza költségvetéssel, intenzív uniósforrás-felhasználással, bérnövekedés-ösztönzéssel.Varga Mihály erre alapozva rögtön be is jelentette, hogy 4,3-4,4 százalékos lehet a teljes idei növekedés, az MTI szerint.

A GDP-mutató egy kicsit tájékoztat az ország gazdasági teljesítményéről, de korántsem tökéletes, mondjuk egyébként is butaság egy mutatóval leírni egy ország gazdaságát. Erről például itt olvashat bővebben.