Az amerikai cégeknek nem éri meg konzervatívnak lenniük

Egy új felmérés szerint az Egyesült Államokban a nagyvállalatoknak megéri, ha olyan progresszív értékeket képviselnek, mint az etnikai vagy a szexuális kisebbségek elfogadása, mivel a fizetőképes fogyasztók nagy része a kulturális kérdésekben liberálisnak számít, írja a Vice.

A lap felidézi, hogy mekkora botrány volt Amerikában abból, hogy a feketék elnyomása ellen tiltakozó, és az amerikai himnusz alatt letérdelő NFL-sztárt, Colin Kaepernicket tette a plakátjaira a Nike.

Miközben a különböző politikai oldalak a cégeket vagy istenítik, amiért a nyitottságot és az elfogadást hirdetik, vagy elítélik, amiért ezt ráerőltetik az emberekre, ez a kutatás azt bizonyítja, hogy a vállalatoknak valójában nem az a céljuk a politizáló reklámkampányokkal, hogy a társadalmi atittűdöket átalakítsák, hanem az, hogy minél több profitot termeljenek.

A piackutatást a Mornig Consult nevű cég készítette, 2200 amerikai megkérdezésével. A válaszadók kifejezetten elutasítóak voltak a kulturális kérdésekben konzervatív Republikánus Párttal, és az ezáltal hirdetett értékekkel. Egy kivétel van, ez éppen a korábban említett Nike-reklám. A fogyasztók hajszálnyival ugyan, de valamivel elutasítóbbak egy olyan céggel szemben, amelyik szerint belefér a politikai véleménynyilvánításba az, hogy az amerikai himnusz alatt valaki tiltakozásból letérdel.

Ezt leszámítva minden másik, klasszikus liberális értéket pozitívan fogadnának a fogyasztók, az emberi jogok fontossága mellett kiálló cégeket a válaszadók 61 százaléka, az etnikai kisebbségek jogai melletti kiállást a 57 százaléka, az igazságszolgáltatási rendszer megreformálásának támogatását 54 százalékuk értékeli kifejezetten pozitívan.

Fontos megjegyezni, hogy ez a felmérés az amerikai lakosságra reprezentatív, ezért is van az, hogy a különböző országokban különböző marketingstratégiákat alkalmaznak a cégek. Jó példa erre a közelmúlt Coca-Colás minibotránya Magyarországon, ahol az üdítőitalgyártó a Sziget fesztivál nemzetközi közönségét célozta meg a melegek elfogadását hirdető plakátjaival, amikből csak Budapesten, a külföldiek által is látogatott tömegközlekedési csomópontokon helyeztek ki néhány darabot, és a reklámszlogen is angolul volt.