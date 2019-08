Salacz László, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta: Kecskemét ipari létesítményei rohamosan fejlődnek, de a város történelmileg egy mezőváros. Mint mondta, Bács-Kiskun megye mindig is az ország éléskamrája volt, ezt ismerte fel a magyar kormányzat is ... (MTI)

A világ minden táján bejáratott politikusi hízelgés a helyieknek, hogy:

Itt élnek a legdolgosabb fickók/legszebb nők széles e világon.

Itt példamutató követői élnek az uralkodó vallásnak, ezért cserébe a környéken elfogadott istenek bónuszokkal fogják elhalmozni a helyieket a jövőben.

A hely történelme páratlan.

De úgy tűnik, hogy van egy speciálisabb fordulat vidékieknek: hogy mindenki tudja, hogy adott környék "az ország éléskamrája". De mit jelent pontosan, hogy Bács-Kiskun az?

Hiszen azt is mindenki tudja, hogy Békés megye az ország éléskamrája, ahogy azt is, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megye is az ország éléskamrája. Csongrád megyét mindenki az ország éléskamrájának hívja, az eleink viszont a Baranya megyei Ormánságot csak úgy hívták: az ország éléskamrája. Csallóköz már egy másik országban van, ettől még mondjuk mindig is az ország éléskamrája volt, szinte már közhely viszont, hogy történelmileg Bácska volt az ország éléskamrája. Somogy megye viszont talán már az ország éléskamrája, viszonylag régóta belőttük ugyanis, hogy az lesz. Ahogy Szabolcs is az ország éléskamrája volt és talán újra az lesz. De biztos nem volt a 20. század elején, akkor ugyanis Borsodban volt az ország éléskamrája.

Magyarország mindig is agrárország volt, az is marad - magyarázta korábban Orbán Viktor, és erről inkább azt sejthetjük, hogy nem igaz. De attól még ezt a ma már modoros címet valahogy ki kéne tudni osztani, ha ekkora rá az igény.

Melyik legyen az ország éléskamrája? 90 Egy ideje már az uniós pénzek jelentik az ország éléskamráját

35 Nem Budapest = az ország éléskamrája, aztán kész

28 Az állam ítélje oda, mint a lovagkeresztet

20 Salamoni döntés kell ide: a Balaton

13 Aki a legtöbbször mondja, az legyen az

13 Csak Diósgyőr lehet az ország égéskamrája

11 Legyen inkább "a térség éléskamrája", az bármi lehet

Viszont nehéz dönteni. Azt kiszúrás lenne mondani, hogy mondjuk minden, ami Sopron és Nagykanizsa vonalától keletre van, az az ország éléskamrája: akkor mindenki csak annyit állíthatna, hogy ők csak az ország egyik éléskamrája.

Ugyanez a gond, ha azt mondjuk, hogy minden országos éléskamra, ahol megterem a kukorica. Segítsen választani!