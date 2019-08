Egy hónapig mindenki vásárolhat a Metróban

Szeptember 24-ig nyitva lesz a Metro mindenkinek, aki vált napijegyet, írja az áruház honlapja. A napijegy ingyenes, csak azonosítaniuk kell magukat az érdeklődőknek.

Minimum vásárlási érték nincs, és ezzel a napijeggyel bemehet az ember mind 13 hazai áruházukba. Korábban is voltak ilyen nyílt napok az elmúlt időszakban, de azok csak péntektől vasárnapig tartottak, most viszont más napokon is lehet majd menni.

Emellett ha nagyobb mennyiségű élelmiszert vásárol, akkor mindenképp vegye figyelembe a Nébih nyári konyhai higiéniai irányelveit.