Feszült hangulatban kezdődik a G7-csúcs

Támogass te is!

Támogass te is!

Támogass te is!

Támogass te is!

Szombaton kezdődik a világ hét legfejlettebb gazdaságát tömörítő G7 vezetőinek tanácskozása. Dél-Franciaországban, Biarritzban találkoznak idén biztosan nem a legjobb előjelekkel indul.

Donald Trump például elindulása előtt keményen beleszállt még Franciaországba, amiért ott azt fontolgatják, hogy hatékonyabban adóztatnák az adóelkerülő techóriásokat, mint például a Google-t. Trump ennek nem örülne, és bejelntette, hogy ha Franciaország megadóztatja ezeket a cégeket, akkor ők pedig megadóztatják a francia borokat, írja a France24.

- fenyegetőzött.

Erre kemény szavakkal válaszolt rögtön Didier Guillaume, francia agrárminiszter, szerinte Trump fenyegetése

írja a Euronews. Trump egyébként azt is elmondta, hogy mindig is jobban szerette az amerikai borokat a francia boroknál, bár utána hozzátette, hogy nem iszik bort.

A csapat

Idén Franciaország tölti be a G7-ek elnöki tisztségét. A csoport tagjai az Egyesült Államok, Franciaország, Nagy-Britannia, Japán, Németország, Olaszország, Kanada és ráadásnak az Európai Unió képviselői is meghívottak. Donald Trump jó ideje nyomatja, hogy vessék vissza Oroszoroszágot is, amely országot 2013-ban, a Krím lerohanása miatt tettek ki a G8-ból.