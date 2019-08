Cégvezetők szóltak be az Amazon és az Apple főnökeinek, hogy tegyenek többet a környezetért

Teljes oldalas hirdetésben szólt be 30 amerikai cég vezetője Jeff Bezosnak és Tim Cooknak, hogy cégeik élén tegyenek többet a bolygó védelméért - írja a Guardian. A hirdetés nem is akárhol, hanem a New York Times vasárnapi kiadásában jelent meg, és azt mutatja, hogy az elmúlt időben mindenkiben nagyon flpörgő klímatudatosság valamennyire a vállalatvezetőkig is eljutott.

A hirdetést vagy nyílt levelet olyan cégek vezetői jegyzik, mint az élelmiszeripari óriáscég Unilever alá tartozó Ben & Jerry's fagyimárka, a Patagonia ruhamárka, a Danone amerikai leányvállalata és a Body Shop áruházlánc tulajdonosa. A levelet nem kifejezetten az Amazon és az Apple vezetőinek, hanem a tágabb amerikai vállalati közösségnek és az ország legnagyobb cégeit tömörítő Business Roundtable nevű lobbiszervezetnek címezték, amelynek Bezos és Cook is tagjai.

A levelet író cégek mint megkapták az úgynevezett B Corp minősítést, ami elvileg azt jelzi, hogy a cég környezettudatosan és etikusan működik. Ahogy írják, olyan üzletvezetési modell szerint működnek, amelyek a cég tulajdonosainak érdekei mellett a fogyasztók, a dolgozók, a beszállítók és a környezet érdekeit is figyelembe veszik, és ami kiutat jelent a gazdasági döntésekre jellemző rövidlátásból, és arra kérik többek közt az Amazont és az Apple-t is, hogy ők is vegyék át ezt a modellt.

Valami mocorgás amúgy már elkezdődött, a Business Roundtable például a múlt héten kiadott egy közleményt arról, hogy hivatalosan megváltoztatta a definícióját arról, hogy mi egy vállalat célja, a profittermelés és a fogyasztók igényeinek kielégítése mellett beemelve a környezet védelmét és a közösségek támogatását. Persze, hogy ez a gyakorlatban mit jelent és több-e egyszerű zöldre festésnél, az kérdés.