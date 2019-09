Vasárnaptól élnek a kereskedelmi háború vámemelései

Életbe léptek a megemelt vámok vasárnap az USA-Kína kereskedelmi háborúban. A kínai vezetés azonban egyet hátralépett, és a korábban beígért vámoknak csak egy részét vezette be ténylegesen szeptember 1-jétől, december 15-re viszont további lépéseket ígért – írja a CNBC.

A korábbi tervek szerint vasárnaptól kezdődően 5-10 százalék közötti vámok sújtották volna a Kínába irányuló amerikai export jelentős részét (5 ezer különféle terméket). Kína végül úgy döntött, csak az eredetileg tervezett lista egyharmadára alkalmazzák az emelt vámokat, a többi december közepén lép életbe, ha addig nincs változás. A vámok így most érintik például a szóját és a nyersolajat, egyelőre nem érintik viszont az autókat és autóalkatrészeket.

Trump legutóbbi vámemelése is vasárnap élesedett (igaz, végül ennél is december 15-re tolták ki egyes termékek bevonását), és az USA szintén kilátásba helyezett még egy kört: decemberben mind az 550 milliárd dollár értékű kínai árura magasabb tarifát vetnének ki.

Közben a tárgyalások is újraindultak a két fél között, Gao Feng, a kereskedelmi minisztérium szóvivője azt mondta, a kínai fél célja, hogy a teljes exportjukat mentesítsék a büntetővámok alól és megelőzzék a kereskedelmi háború további eszkalálódását.

A helyzetet mind a két gazdaság, sőt, az egész világgazdaság megszenvedi. Kína már amúgy is lassuló növekedésének várhatóan újabb pofon lesz a mostani vámemelés, de az USA-t is kényelmetlenül érinti a háborúzás, hiszen a Kína felé irányuló export 1,1 millió amerikai munkahelyet tart fenn. A Panjiva ellátáslánc elemző cég szerint a szeptember 1-re tervezett termékek exportszállítmányozása éves alapon 15,2 százalékkal esett vissza. A USA-Kína Üzleti Tanács éves felméréséből kiderült, hogy a tagok felének okozott kiesést a konfliktus, és piacokat is veszítettek a külföldi versenytársakhoz képest.