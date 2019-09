4,7 milliárdot kerestek a magyar sörivókon a nagy sörös cégek tavaly

Tavaly 109 vállalkozás gyártott sört Magyarországon, a piacot azonban négy nagy gyár uralja. Az ágazat forgalma az előző évihez képest 14,4 százalékkal nőtt, a profit pedig a 24-szeresére ugrott - írja a Világgazdaság a hazai sörgyártásról írt cikkében. A lap szerint a teljes sörértékesítés 97,5 százaléka a négy nagy, milliárdos forgalmú cégre - a Dreherre, a Heineken Hungáriára, a Borsodi és a Pécsi Sörfőzdére - jutott. A négy üzem együttes tavalyi profitja 4,71 milliárd forint volt. A működő sörüzemek 74,3 százaléka, 81 vállalkozás 100 millió forint alatti árbevételt könyvelt el. Ezek az üzemek együttesen 223 milliós veszteséget halmoztak fel, vagyis a cikk szerint hiába egyre népszerűbbek a kézműves sörök, a kereslet ma még nem fedezi azokat a technológiai fejlesztéseket, amelyek a jövedelmező működéshez szükségesek.

A Külügyminisztérium 2010 óta 16952 diplomata-útlevelet állított ki – tudta meg a Népszava. Jelenleg összesen 7657 darab érvényes diplomata-útlevél van használatban. A külügyi állományt 700 fősre becsülték ehhez jön hozzá nagyjából ezer, külképviseleten dolgozó. Ezen felül korábban is szokásban volt, hogy képviselők, pártok vezető politikusai, országos hatáskörű szervek vezetői diplomata útlevélhez jutottak, ez is nagyjából egy ezres kört jelent. Mindemellett az útlevél-tulajdonossal utazó hozzátartozók is kaphatnak útlevelet. Ezzel együtt is több száz, de akár több ezer olyan ember lehet, akinek esetben erősen kérdés, miért jutott magyar diplomata-útlevélhez.