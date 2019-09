12 ezer forintos nyugdíjkiegészítés jöhet

A KSH adatai alapján 11 800 forint nyugdíj-kiegészítés jár majd átlagosan az időseknek – írja az Mfor.

Kedden tette közzé a fogyasztói árak változását a KSH, eszerint a nyugdíjas infláció augusztusban 3,4 százalékos volt, előtte pedig januártól júliusig 3,42 százalékkal drágult a nyugdíjasok élete. Mivel ez több mint a 2,7 százalékos nyugdíjemelés, amit januárban kaptak, a jogszabályok kimondják, hogy a nyugdíjak reálértékének megtartásához a különbözetet ki kell fizetni.

A vonatkozó törvény szerint, ha az év eleji nyugdíjemelés és az infláció közötti eltérés meghaladja az egy százalékpontot, akkor kiegészítő nyugdíjemelést kell végrehajtani, ha pedig alatta marad az eltérés, akkor az idősek a nekik járó összeget egy összegben kapják meg, ez történik most is.

A 11 800 forintos kiegészítést azok kapják, akik havonta 135 ezer forintot kapnak nyugdíjként, aki ennél kevesebbre jogosult, annak arányosan a nyugdíjkiegészítése is alacsonyabb lesz.

A 12 ezer forinthoz közeli nyugdíjkiegészítésen kívül valószínűleg idén is lesz még nyugdíjprémium, ami nem az inflációtól, hanem a gazdasági növekedéstől függ. Amennyiben az adott évben sikerül elérni a 3,5 százalék feletti GDP-emelkedést és a költségvetési hiánycél is teljesül, akkor az állam megajándékozza a nyugdíjasokat. Egyelőre mindkét feltétel adott, 2019-ben az első két negyedévben 5 százalékos volt a GDP-növekedés, és a hiány is jól áll időaraányosan, az év első nyolc hónapjában az éves terv 51,2 százalékát tette ki.