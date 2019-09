24.hu: Be kell zárni Matolcsy doktori iskoláját a budai Várban

Egyéves működés után a napokban visszavonták a Magyar Nemzeti Bank doktori iskolájának használatbavételi engedélyét, írja a 24.hu . Az engedély visszavonása azt jelenti, hogy az eljárás lezárultáig be kell zárni az épületet, és ki kell kapcsolni az ingatlanban működő légtechnikai berendezéseket is.

Az épületet használó Magyar Nemzeti Bank-féle Pallas Athéné Domus Animae (PADA) Alapítvány doktori iskolája jogi vitába keveredett a környéken lakókkal. Utóbbiaknak az a kifogásuk, hogy a felújítást az MNB/PADA oktatási célúnak titulálja, de a beruházás alapján inkább a belső udvarra kitelepülő vendéglátóipari és a rendezvényközpont-funkció is komoly szerepet kapott. Kétszer kihívták a rendőröket is a doktori iskolában zajló bulik miatt is.

Fotó: Google Street View Mátyás-templommal szemben álló régi budai városháza, Matolcsy doktori iskolájának épülete

A problémát az súlyosbítja, hogy az épület költségeket nem kímélő átépítésekor nem szigetelték le a szomszédos lakóház tűzfalát, sőt a belsőudvar egyik látványelemeként csupaszon meghagyták a falfelületet, így a lakók csillapítás nélkül szenvedik el a PADA-épület felső szintjére telepített szellőztető rendszer zaját és rezgéseit. A nyáron lezajlott szakértői mérések során nappal és éjszaka is 50-60 decibeles alapzajt mértek a lakószobákban. Az MNB-alapítvány egyébként megtagadta a közreműködést a mérések lefolytatásában.