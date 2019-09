Elhalasztja beígért gyárbővítését a Hankook

Elhalasztja magyarországi gyárának bővítését a Hankook – írja a Világgazdaság. A lap kérdésére a Nemzeti Befektetési Ügynökség is megerősítette, hogy elmarad a rácalmási gyár fejlesztése.

A dél-koreai abroncsgyártó cég tavaly márciusban jelentette be, hogy 89 milliárd forintból bővíti a rácalmási gyárat, amihez a kormány 3 milliárd forint támogatást nyújtott volna. A fejlesztést tavaly már el is kezdték volna a tervek szerint, és 2020-ra fejezték volna be. A Hankook a tervezés díjait még kifizette, a kivitelezéshez viszont nem kezdett hozzá.

Az egyik fő ok, amiért a gyár elállt a fejlesztéstől, az lehet, hogy aggódnak a munkaerőhiány miatt, pontosabban hogy nem tudják majd megfelelő munkaerővel feltölteni a bővítéssel létrejött munkahelyeket. Az új üzemben a Világgazdaság cikke szerint legalább 150 olyan munkakör lenne, amelyhez magasan képzett dolgozókra van szükség.

A Nemzeti Befektetési Ügynökség közölte, hogy a beruházáshoz kapcsolódó támogatási szerződést még nem kötötték meg, és a beígért állami támogatást sem fizették még ki a Hankooknak. Hogy mikor kezdődhet a bővítés, azt egyelőre nem lehet tudni.