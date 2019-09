A forint bebizonyította, hogy mindig van lejjebb

Az elmúlt időben több történelminek titulált mélypontot is kihirdettek a forint euróval szembeni árfolyamára, de 331 és 332 forint után most bebizonyosodott, hogy még van lejjebb is, 12:31-kor már a 334 forintot nyaldosta a forint árfolyama.

A Portfolio szerint Matolcsy egy, a novekedes.hu-n megjelent írása is közrejátszhatott a forint esésében, ugyanis az írásban a jegybankelnök az alacsony kamatok mellett tör pálcát – egy Bloomberg-írásra hivatkozva –, amelyek szerinte hosszú távon is meghatározók maradnak a világban.

A forint árfolyama 09.07 kedden 12.30-ig bezárólag. Forrás: teletrader.com

De gyengült a forint az amerikai dollárral szemben is, 303,16 forint volt a dollár fél 1 körül, az angol fontot pedig 376,3 forinton jegyezték.