Rákkeltő anyag volt a kútban, bezárták a borsodi ásványvizes céget

Rákkeltő anyagot találtak a kútban, ahonnan a Borsodi Víz márkájú ásványvizet nyerik, ezért be kellett zárni az üzemet – írja a Blikk. A lap szerint a hatóságok a PVC gyártásához használt vinil-kloridot találtak a borsodi kútban, amit a WHO és az EU is az 1-es kategóriájú rákkeltő anyagok közé sorol.

Fotó: Borsodi Víz / Facebook

Szalay László, a Borsodi Víz tulajdonosa a lapnak azt nyilatkozta, alig hitt a fülének, amikor azt mondták neki, hogy az ötven éve működő kútban ilyen anyagokat találtak. Állítja, a cég és a dolgozók minden előírást betartottak, így biztos nem az ő hibájukból került a vízbe a vinil-klorid. Hogy kiderítsék, akkor mi lehet a szennyezés oka, Szalay egy igazságügyi szakértőt is felkért. A szakértő, Németh Csaba igazságügyi szakértő, hidro- és mér­nökgeo­lógus szerint

a szennyezés a közeli BorsodChemnél történhetett még évtizedekkel ezelőtt, a veszélyes anyagok pedig mostanra értek el a kútba.

A szakértő szerint a szocializmus alatt nem használtak a BorsodChemnél betonmedencéket a veszélyes anyagok tárolására, csak agyagmedencében tartották a vegyszerekkel szennyezett vizet, amelyek így a talajba szivároghattak. Ráadásul Németh szerint „a Borsodi Víz bezárása csak a jéghegy csúcsa”, mert a környéken a vízben és a talajban a megengedett érték hússzorosa a vinil-klorid szintje.

A cég számára elég tragikus a hír, hiszen nem elég, hogy be kell zárni az üzemet, és el kell bocsátani a munkásokat, de ráadásul nemrég tízmillió forintért vettek úgy gyártósort az üzembe, és egy fejlesztési hitelt is fölvettek, amit annak ellenére törleszteni kell, hogy nem folytatódhat a gyárban a termelés. A Borsodi Víz gyártója, a Brand Hungary Ásványvíz-forgalmazó Kft. ezért kártérítési igényt jelentett be a BorsodChemmel szemben. A vegyipari cég viszont cáfolja, hogy felelős lenne a szennyezésért, amit az ő megrendelésükre készült szakvélemény is igazol.