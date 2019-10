Varga Mihály: A világgazdasági lassulás mélyebb lehet, mint gondoltuk

Közgyűlést tartott szombaton Washingtonban a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank, amelyről Varga Mihály, Magyarország pénzügyminisztere számolt be az MTI-nek.

Varga elmondta: a tanácskozásokon alapvetően mindenki úgy látta, hogy az elmúlt másfél évben elindult világgazdasági lassulás egyre inkább eléri a Kelet-Közép-Európát is, ezért érdemes minden országnak mind a monetáris, mind a fiskális politikában válaszlépéseket előkészítenie.

A miniszter a gazdaságélénkítést segítő adókedvezményekről beszélve megjegyezte: további lépésekre lesz szükség, mivel a világgazdasági lassulás „valószínűleg mélyebb lehet annál is, mint amire korábban bárki számított”, és a magyar „kis- és középvállalkozók is segítségre szorulnak”, ezért rajtuk segítenie kell a kormányzatnak.

A pénzügyminiszter szerint „az egyenreceptek kora lejárt”, és ma már az elmúlt években átalakult IMF-nek is az az álláspontja, hogy „minden országnak kicsit személyre szabott megoldásra van szüksége”.

Varga Mihály arról is beszélt, hogy a Nemzetközi Valutaalapnál újra előkerültek régi ötletek, például a PPP-konstrukciók (az állami és a magánszektor együttműködése) alkalmazása, a különböző állami eszközök értékesítése, tehát privatizálása. „Ezeket Magyarország egyszer már kipróbálta, és az a tapasztalatunk, hogy nem teljes egészében jöttek be, sőt, inkább kárt okoztak a gazdaságnak” – mondta erről a miniszter, hozzátéve, hogy mivel láthatóan „senkinek nincs a birtokában olyan kizárólagos megoldás, amelyet minden ország alkalmazhatna, ezért Magyarországnak a saját útját kell járnia”. Ugyanakkor Magyarország a jövőben „több ötlettel fog jelentkezni” az IMF-nél, hogy segítsen más országokon is.

Varga Mihály szerint „a Világbank, amely a globális szegénység leküzdését tűzte a zászlajára, meghatározó szerepet vállalhat a migrációban érintett országok fejlesztésében”, ezért Magyarország szeretné, ha a Világbank fokozottabban koncentrálna olyan térségekre, ahonnan a menekültválság elindul.