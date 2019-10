2 milliárd dollárra van szüksége a Netflixnek

A streaming-szolgáltató ezért kötvényt bocsát ki, amelyet nagyrészt új tartalmak előállítására fordít. A társaság amúgy a nagy forrásigénye ellenére is hasít, de kihívói is bőven jelentkeznek.

Új kötvényt bocsát ki 2 milliárd dollár értékben a Netflix. A streaming szolgáltató a friss forrást nagyrészt új tartalom előállítására használhatja - írja az Equilor Zrt. mai elemzésében. A kaliforniai cég a harmadik negyedévben 551 millió dolláros negatív készpénz forgalommal zárt, és az idei évben akár 3,5 milliárd dolláros is lehet a hiány.

A cég vezetősége a növekvő versennyel és az emelkedő költségekkel indokolja azt, hogy folyamatosan új tőkét kell bevonnia. Mint ismeretes több cég is idén lép a piacra, a legfontosabbként érdemes a Disneyre, mely november 12-én indítja a Disney+-t, és az Apple-re gondolni, de több kábelcsatorna is a közeljövőben startol, melynek eredményeként már így is jelentős tartalmakat veszített a Netflix.

A streaming-szolgáltatók térhódítása az elmúlt években összességében nagyon impozáns.

a hagyományos tévécsatornák gyakorlatilag elveszítették a filmekben, sorozatokban a versenyképességüket, kevesen néznek hetente egy órában, hirdetésekkel megszakítva sorozatokat, inkább megnézik egyben, hirdetések nélkül a megosztókon.

A hagyományos csatornák életében így nagyon felértékelődött az élő sportesemény, vagy a politikai vitaműsor, amelyeket az amerikai fogyasztók még mindig élőben néznek, igaz meglepően öregedik például a nagy sportszövetségek nézőközönsége.

A Netflix továbbra is nagyon erős a netes film- és sorozatszolgáltatás (streaming, video on demand) piacon, de egyre több a kihívója. Mint azt az Equilor felmérte, nemcsak az említett Disney és az Apple, de a WarnerMedia, az NBCUniversal, a Hulu, az Amazon Prime és az HBO Go/Now is ezen a pályán focizik.