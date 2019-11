A NAV is nyomozni kezdett a kamu sportnapok miatt

Nemcsak az Európai Unió csalás elleni hivatala, hanem már a NAV is nyomoz a hátrányos helyzetű településeken szervezett sportnapok ügyében – derült ki az RTL Híradójából.

Tegnap az Index is megírta, hogy vizsgálatot indított az OLAF is a hírhedt Harmadik Évezred Innovációs Alapítvány ügyei ellen. Az alapítvány a Hajdú-Bihar megyei Kismarján van bejegyezve és 2016 decembere óta működik. Hadházy Ákos, független képviselőnek feltűnt valami érdekes az alapítvány közpénzügyében: indulásuk után egy évvel, 2018 márciusában közleményben jelentették be, hogy

AZ ALAPÍTVÁNY 450 MILLIÓ FORINTOS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST KAPOTT ARRA, HOGY SPORTNAPOKAT TARTSON A KEVÉSBÉ FEJLETT RÉGIÓKBAN TALÁLHATÓ 448 TELEPÜLÉSEN.

Olyan rendezvényt is szerveztek, amin csak néhányan fociztak egy gumilabdával, egy másikon pedig a résztvevők műanyag kannákat kerülgettek biciklivel.