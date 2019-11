Egyre nehezebben megy a Tindernek

A többek közt a Tindert is tulajdonló Match Group részvényárfolyama 15 százalékot esett, miután bejelentették a negyedik negyedévre vonatkozó előrejelzéseiket, írja a Reuters.

A Match fő szolgáltatása a Tinder, de rengeteg más társkeresőt is üzemeltetnek, így övék az OKCupid, a PlentyOfFish vagy a Match.com is. Az a gondjuk viszont, hogy egyre erősebb konkurenciával kell megküzdeniük a társkeresőpiacon.

Tindert lényegében lemásoló Bumble már tavaly óta nyomul Indiában vagy a Facebook szeptemberben indította el az USA-ban a saját társkeresőjét.

A Tindernél így hiába húztak be 437 ezer fizetős felhasználót az elmúlt negyedévben, ez az előző negyedévben még magasabb volt, 503 ezer. Összesen egyébként 5,7 millió felhasználó fizet a világon a Tinder szolgáltatásaiért. Pedig komolyan megemelték a marketingköltéseiket a fejlődő piacokon, például Indiában vagy Latin-Amerikában, és nem is csak a Tinderre, hanem más társkeresős appjaikra is.