Energia- és légügyi, valamint mezőgazdaságot érintő szerződéseket kötött Emmanuel Macron Kínával. A gazdasági együttműködést biztosító szerződések összesen 15 milliárd dollárt érhetnek, írta a Reuters.

Az egyezségeket húsz olyan francia nagyvállalat is támogatta, amely a jövőben baromfit, sertés- és marhahúst fog exportálni Kínába. Az állattenyésztést is érintik a közös intézkedések: Franciaország disznóspermát is szállít majd Kínába.

A szerződések között van egy olyan megállapodás is, amelynek révén a francia Engie energetikai vállalat és a Beijing Gas Group Tiencsin városában létesít majd közös raktárat. Az együttes munka során a francia cég a saját, gázszivárgások ellen kifejlesztett membrántechnológiájával fogja felszerelni a raktárépületeket.

A most megkötött szerződések mellett a két ország abban is megegyezett, hogy 2020 januárjában újabb megállapodásokat köthetnek egy nukleáris üzemanyaggyár létesítéséről.