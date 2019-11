Egy alföldi kisvárosból származik a hollywoodi gitárhotel szemkápráztató lézere

Kezdem az elején: Hollywoodban a Hard Rock franchise tulajdonosai felhúztak egy bazi nagy, gitár alakú hotelt és kaszinót a már meglévő kaszinójuk mellé, ami személyes ízléstől függően elég megdöbbentően/impozánsan/csiricsárén/felvágósan néz ki. Az átadó apropóján készültek látványos képek is az épületről, az egyik köré kerekítettem egy posztot az Index Mindeközben rovatába.

Pár nap elteltével aztán levelem jött a Lasershow Hungary International Kft.-től, amelyből megtudtam: a gitárhotel lézerhúrjait Magyarországon csinálták, bizonyítékul egy képet is csatolt a feladó (“Tomi Hollywoodból”), amelyen az látszik, ahogy a hivatalos megnyitó előtt a magyar zászló színeivel tesztelik a technikát:

A Kiskőrös-Hollywood tengely

Miután felvettük a kapcsolatot, Kovács Tamástól, a Lasershow Hungary tulajdonosától megtudtam, hogy Magyarország lézernagyhatalom (mármint a más ligába tartozó lézerközponton felül is), több hazai cég is büszkélkedhet nagy nemzetközi munkákkal. Ők például Kiskőrösről látják el prototípusokkal a megrendelőket, a Hard Rock hotel húrjait szolgáltató lézerek is az ottani telephelyen készültek.

Kovács elmondása szerint bár elsőre furcsán hangozhat, hogy egy kis magyar cég ekkora külföldi megbízáshoz jut, igazából a lézeres világ mérete miatt ez nem meglepő: összesen száz alatt lehet azoknak a cégeknek a száma a világpiacon, aki konkrétan ezzel a területtel foglalkoznak. A Lasershow Hungary a cégvezető szerint úgy kerülhetett a Hard Rock látókörébe, hogy Kovácsék nem sokkal ezelőtt dolgoztak a Las Vegas-i Bellaggio kaszinónak, és még csak nem is ők az egyetlen magyar cég, amelynek a névjegye kézről kézre jár az USA-ban: a ballószegi székhelyű Semiconductor Laser Development Kft. termékeit például az orlandói Disneylandben is használják.

Kovács Tamás autodidakta módon tanulta ki a szakmát, a kétezres évek elején először rendezvényekre vitt lézertechnikát, aztán elkezdett a szerelésükkel kísérletezni.

Az elsőt, amit szétszedtem, elrontottam. Aztán a másodikat is. A harmadikkal már sikerrel jártam, és az alapján az első kettőt is meg tudtam csinálni.

Innen már nem volt megállás, 2013-ban megalapította a cégét, és elkezdte a fejlesztést. A vállalkozásban Kovács évekig egyedül dolgozott, de ma sincsenek sokan, összesen 3-4 ember dolgozik be.

Szűk időkeret és más nehézségek

Kaszinózó indiánok A Floridai Szeminol Indiántörzs az amerikai szövetségi állam által is elismert entitás, ami 6 indiánrezervátumot tart fenn az állam területén, és a múltban elszenvedett indián népirtás kompenzációjaként egy sor különleges jogosítvánnyal rendelkezik: ezek egyike a kaszinóüzemeltetés joga. Ebből vaskos és egyre növekvő nyereséget realizálnak, az utóbbi időben évente 2,5 milliárd dolláros eredményre tettek szert a floridai szeminolok a szerencsejáték-bevételekből, bár a nyereségelosztásról állandó vitájuk van az állammal, ami szerintük nem védi elég szigorúan a monopóliumukat. A kaszinózáson keresett pénzt be is fektetik, így jutottak hozzá a Hard Rock-franchise-hoz is 2007-ben, amit most a gitár alakú szállokkal tovább építenek. A törzs a Seminole Hard Rock birodalommal megszerezte a 2020-as, a Miami stadionba szervezett Super Bowl névadó szponzorációját is, így a jövőre az egész világ megismerheti a nevüket.

Ennek magyarázata, hogy a Lasershow Hungary alapbeállításban nem foglalkozik gyártással, csak fejlesztéssel, prototípusokat készítenek, amelyek licencét aztán eladják. A gitárhoteles megrendelésnél ezt a szabályt felülírta az élet, a Hard Rock tulajdonosai ugyanis nem akartak több lépcsőt vagy közvetítőt beiktatni a folyamatba. A projekt már a megbízás kiadásának pillanatában is csúszásban volt, ezért fontossá vált, hogy ne akadjon el a kommunikáció közbeiktatott szereplőkön.

A tervezett átadás előtt egy évvel kezdték keresni, ki tudná szállítani a technikát, először egy kaliforniai, aztán egy floridai céget kértek fel, de mindketten túl gyenge minőséget hoztak. Ezután jöttünk mi a képbe, de ekkor már csak 5 hónap volt a munkára,

meséli Kovács. Az is okozhatott volna nagyobb gondot, hogy a projekt költségvetéséhez képest (a hotel 1,5 milliárd dollárból, mintegy 424 milliárd forintból épült meg), és úgy általában amerikai mércével mérve értelmezhetetlen méretű mikrovállalkozást bevegyenek beszállítónak. Egy ilyen kicsi, ráadásul magyar cég például nem tud megfelelő biztosítást kötni arra az esetre, ha mégsem sikerül leszállítani az ígért minőségben az eszközöket, és ezzel kárt okoz a megrendelőnek.

Mivel a Hard Rock franchise évek óta a különféle adókedvezményekkel rendelkező szeminol indiántörzs tulajdonában áll, a külföldi partnereknek előbb egy - általában hosszan elhúzódó - amerikai átvilágításon kell átesniük az üzletelés előtt. Ezeket az akadályokat végül az idő szorítása hárította el. Az átvilágítást a törzset vezető tanács feje közbenjárásával felgyorsították, a biztosítékról pedig egyszerűen lemondtak az indiánok, mondván ennyi idő alatt már úgysem találnak mást, aki megcsinálná a lézert: vagy sikerül nekik, vagy nem lesz - mondta Kovács Tamás.

Rekordlézer, amivel az ufók is rádiózhatnak

Egy ilyen projekt kivitelezése normális esetben nagyjából 1 év, de a 6 lézer gitárhúrt végül határidőre legyártotta a Lasershow Hungary, igaz, ehhez szükség volt több alvállalkozó bevonására. Rendes tesztre sem maradt már idő, a prototípust csak Kiskőrösön tudták előre kipróbálni, aztán rögtön élesben beüzemelték a szállodán. Ez azért jelentett kockázatot, mert a mindössze 13 ezres lakosságú alföldi kistelepülésen éjszaka elég sötét van, de a lézereket a hollywoodi kondíciókra kellett optimalizálni, ahol nem is látszik a csillagos ég a fényszennyezéstől.

Ezt a problémát végül úgy sikerült áthidalni, hogy Kovács Tamás elmondása szerint a világ legerősebb dekor célú lézerét készítették el,

a cégvezető azt mondta, a Hard Rock be is terjeszti a Guinness bizottság elé, és jövőre már benne lehet a rekordok könyvében.

Az eszköz 12 ezer wattos, rengeteget fogyaszt, de a beruházás léptékét elnézve ez nem igazán volt szempont. A technikai részleteknél maradva a gitárhúr-lézernek van még egy érdekessége: a lézersugarat a hotel saját rádiójának frekvenciájára állították be, ezért ha valaki fogja és tudja dekódolni a jelet, hallhatja a zenét. Ennek gyakorlati jelentősége nincs, viszont a hipererős lézersugarak feljutnak a világűrig, úgyhogy ha véletlenül egy idegen civilizáció útjába kerülnek, akkor ők is kapnak egy kis ízelítőt a floridai Hard Rock hotel hangulatából (és információt az emberi civilizáció létezéséről, szóval reméljük, nem emiatt fog megindulni az ellenséges invázió).

Bejött az élet

A Lasershow Hungary bevétele a céginformációs rendszer alapján az elmúlt három évben 15 és 27 millió forint között mozgott, de 2019-ben ez már másképp alakulhat: Kovács Tamás azt mondta,

a gitárhúros megrendelés mintegy meghússzorozza majd a korábbi éves árbevételüket.

A Hard Rocknak végzett munka annak ellenére hozott nagyságrendi változást a cég életében, hogy már 2012 óta - amikor találtak egy kaliforniai partnercéget - vannak tengerentúli és európai munkáik. Kifejezetten büszkék például arra, amikor Angliában a National Geographic Stephen Hawking köré felépített műsorában dolgoztak, az ő lézerük segítségével mérték a Föld görbületét. De nemrég közreműködtek Lady Gaga egy videóklipjében is, és szállítottak már technikát Usher San Franciscó-i koncertjére.

Úgy tűnik, a cég a floridai projekt kifutása után sem szenved majd hiányt a külföldi megrendelésekben. A Hard Rock-franchise a hollywoodi után még legalább 5 ugyanilyen szállodát tervez építeni a világ különböző pontjain (például Mexikóban, Dubajban és Japánban), ahol szintén szükség lesz majd lézertechnikára. Emellett Kovács azt mondta, az NBA-csarnokok felújítása során az általuk fejlesztett lézereket telepítik és a nyitóünnepségekkel is Lasershow Hungaryt bízzák bízzák meg – emiatt egyébként meg is ismerkedhettek személyesen a Los Angeles Lakers és a Sacramento Kings csapatával.

Bár a munka miatt sokat kell járnia az USA-ba, Kovács Tamás azt mondta az Indexnek: szeret Magyarországon élni, ezért nem szándékozik oda is költözni, inkább igyekszik havi maximum 5-10 napba szorítani a kinti munkákat.