Matolcsy: Meg kell reformálni az eurót

Meg kell reformálni az eurót, szükség van egy új Maastrichti szerződésre - írja Matolcsy György a Növekedes.hu-n megjelent cikkében, amelyet az MTI szemlézett.

A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint a közös európai valuta elmúlt húsz évét két periódusra lehet bontani: az első évtized sikeres volt, a második viszont kudarcokkal teli.

Azért nyílik jó lehetőség a reformokra, mert most egyidőben lesz új vezetése az Európai Bizottságnak és az Európai Központi Banknak - írja Matolcsy, aki hangsúlyozza, hogy most a 2004 után csatlakozott tagállamoknak is van lehetősége részt venni a folyamatokban, ez 1992-ben, a Maastrichti szerződés megkötésekor nem volt így.

A jegybankelnök elismeri, hogy az euró működése erősen hat a magyar gazdaságra, azt írja: „a magyar kivitel 2/3-a és külkereskedelmünk 70% köt össze minket az eurózónával, miközben az Unió egyik legnyitottabb gazdasága vagyunk, így az eurózóna működése erősen hat a magyar gazdaságra".

Az euró elmúlt húsz éve pedig szerinte nem mutat egységes képet:

az első zömében sikert, a második kudarcot hozott. A kettő egyenlege kevés tagállamnál pozitív, soknál negatív. Ennek döntő oka, hogy az eurót konjunktúrára tervezték, viharos időkre nem készítették fel

- írja. Matolcsy szerint az elmúlt húsz év összesített mérlege csak két tagállamnál, Németországnál és Hollandiánál pozitív, Görögország esetében semleges, a többinél pedig szerinte negatív.

Óriási az olasz és a francia veszteség, 20 év alatt több évnyi GDP-t veszítettek. Sőt, a vesztesek négyszer többet veszítettek, mint amennyit a két tagállam nyert. Az eurózónán kívüli világ /főként az USA és Kína/ jóval többet nyert az eurón, mint az egész eurózóna.

Matolcsy szerint mindezek miatt van szükség az euró reformjára, azt írja, „meg kell alkotni a Maastricht 2.0 szerződést. Lehetséges egy rugalmas monetáris keret kialakítása /ahogy ezt a Világbank volt vezető közgazdásza javasolta/, ami nem egy, hanem több eurózónán belüli csoportra újítja meg a tagság 5 feltételét."

Ezenkívül szerinte az uniós stagnálásért nem csupán a közös pénz gyengeségei, hanem más területek is felelősek, Matolcsy a következők „hibák" kijavítását ajánlja:

migrációs politika,

egységes belső piac félbehagyása,

uniós bővítés leállítása,

britek leválasztása.

Az MNB elnöke korábban "káros és meddő álomnak" nevezte az eurót, akkor egyebek mellett az írta, hogy a közös valuta azért nem sikeres, mert:

nincs közös állam,

nincs olyan költségvetés, amely az euróövezet teljes GDP-jének legalább 15-20 százalékát fedezné,

nincs közös pénzügyminisztérium,

nincs közös pénzügyminiszter.

A jegybankelnök egy korábbi konferencián Eurázsia egységéről és egy jövőbeli, közös, aranyalapú eurázsiai kriptovaluta létrehozásáról is beszélt.