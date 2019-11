Az eMag továbbra is a trükkös leértékelések nagymestere

Évről évre visszatérő eleme az extrém akciókról elhíresült fekete pénteknek, hogy a legitim leárazások mellett kamu korábbi árak, nevetségesen kicsi készletek, és egyéb okosságok útján próbálják meg megszabadítani a kereskedők a vásárlókat pénzüktől. Bár hivatalosan a black friday november utolsó péntekje, de a dolog jó üzletnek bizonyult, így a boltok egyre nyújtják az akciós időszakot. Mára már ott tartunk, hogy akár a valódi, katolikus ünnepeknél, a black fridaynek is van nyolcada, és egy héten keresztül bombázzák a vásárlókat különféle akciókkal.

Már a kapitalista oktáva első napján számtalan olvasói levelet kaptunk, ezek közül válogattuk ki a különösen pofátlan trükközéseket. Eddig idén úgy tűnik, hogy az eMag vezet toronymagasan a gyanús akciók terén, természetesen küldtünk nekik egy kérdést, hogy mivel magyarázzák a webshopjukban található furcsaságokat, ha válaszolnak, frissítjük a cikket.

(Ön is tapasztalt furcsaságot, trükkös hirdetést? Írja meg a tema+blackfriday@mail.index.hu címre!)

900 ezerről leértékelt iPhone

Nagyon el lehettek tévedve az eMagnál eddig, ugyanis a hirdetésük szerint az éjzöld 512 gigás Apple iPhone 11 Pro Max eddig 901 700 forintba került, amit most nagyvonalúan leértékeltek 650 ezer forintra. Azért némileg gyanús, hogy a többi áruházban 600 ezer forint alatt szórják a kártyafüggetlen 11-eket, de az apple.com-on is 1449 dollár, azaz 440 ezer forint a termék – igaz itthon mindig drágábbak az Apple-cuccok, de azért nem ennyivel.

forrás: emag.hu

Parfüm ötszörös áron

Szintén az eMag követte el azt a tévedést, hogy eddig azt hitték a Boss Bottled Hugo Boss 200 milliliteres férfi parfüm 92 672 forintba kerül, most gyorsan leárazták 28 426 forintra. Jóllehet akik ezen a csökkentett áron veszik meg, azok így is több mint valószínű, hogy rosszul járnak, ugyanis a neten keresgélve még ez is elég drágának tűnik.

Itt még bevetették a másik klasszikus trükköt is, és odabiggyesztették, hogy "Siess! 5 másik ember nézi ezt a terméket!". Bár mindkét gyakorlat ellene próbál fellépni a Gazdasági Versenyhivatal, az Extreme Digitallal való összeolvadás előtt álló eMag rendre gyanúba keveredik, hogy megtéveszti a vásárlókat.

Forrás: emag.hu

Árhullámvasút

Egy másik mókás eMag-akcióra is felhívta egy olvasónk a figyelmet. A KidCar KC-1068R elektromos kisautó szintén egy gyanús leárazásban lett 64 százalékkal olcsóbb (itt az x ember nézi ezt a terméket mellé még bónuszban egy "83%-ban eladva" felirat is nyomasztja a vásárlókat). Úgy tűnik nehezen tudnak dűlőre jutni az eMagnál, hogy mennyiért is kéne adni azt a fránya kisautót, ugyanis az olcsobbat.hu árgrafikonja szerint a termék az elmúlt fél évben rendszeresen fel lett árazva, aztán leértékelve.

forrás: https://www.olcsobbat.hu/

Fuck the GVH, comin' straight from the underground

Bár a Gazdasági Versenyhivatal egyértelműen rendelkezik róla, hogy nem lehet olyat csinálni, hogy egy termék bizonyos mennyiségben le van értékelve, azon felül pedig más, magasabb áron lehet csak megvenni. Magyarul, hogy a készletből mondjuk 5 darab akciós, a többi pedig nem.

“ ... a „készlet erejéig” és más hasonló tartalmú kijelentések alkalmazása nem mentesíti a vállalkozást a jogsértés megállapíthatósága alól, ha a készlethiányos állapot törvényi feltételei fennállnak. Az ilyen tartalmú kijelentések a jogsértés szempontjából valós tartalmat nem hordoznak, hiszen nem adnak információt a fogyasztónak a várható keresletről vagy a rendelkezésre álló készletről.

A GVH álláspontja szerint nem várható el egy ésszerűen eljáró fogyasztótól, hogy arra számítson, hogy elfogy a hirdetett akciós termék már a többnapos vagy többhetes promóciós időszak legelején.”

Az eMagnál vagy nem abszolválták ezt a nem túl olvasmányos passzust, vagy úgy voltak vele őket aztán nem fogják holmi szürke hivatalok hátráltatni abban, hogy megcsinálják a bizniszt.

forrás: emag.hu

Ennél ez ezüstszürke iPhone 8-nál ugyanis totális káoszba fordultak az egymásnak ellentmondó akciók. Először is tájékoztat egy fekete üzenet, hogy 119 ezer forintért már nem lehet kapni ezt a terméket (ez ugye elméletileg tilos lenne), de még így is meg lehet venni 240 ezer helyett 215 ezerért – ebben annyi a szépséghiba, hogy a legtöbb helyen 150 ezer környékén árulják ugyanezt a telefont. Bónuszba ezt is sikerült megspékelni még a paráztatós "14 másik ember"-es felirattal.

Tartsd meg az aprót

Bár még számtalan levelet kaptunk az eMagról, a fenti esetek lefedik a trükkös akciók fő archetípusait, így végezetül álljon itt egy kicsit könnyedebb, mókás eset, amit olvasónk a móri Euronicsban fényképezett. Ez ugyan inkább baki lehet, mint klasszikus átverés de azért mulatságos.

Itt egy aritmetikai bravúrral sikerült némileg növelni a termék árát, ugyanis miután -100 forinttal csökkentették, az az elemi matematika szabályainak megfelelően több lett.

104899 - (-100)= 104999

Úriemberek tényeken nem vitatkoznak.