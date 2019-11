Engedély nélkül újranyitott a Nébih által bezárt csepeli csótányos pékség

Súlyos hiányosságokat, rágcsálóürüléket, élő csótányokat találtak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei november elején egy csepeli pékség ellenőrzése során – derül ki a Nébih közleményéből.

A beszámoló szerint a Nébih ellenőrei a II. Rákóczi Ferenc út 142. szám alatt található pékségben megdöbbentő higiéniai körülményekkel szembesültek. A videón látható termékpaletta alapján egy az "albán pékség" kategóriába tartozó üzletről van szó, ezekből több tucat van Budapest-szerte. A csepeli egységben többek között az emeleti feldolgozó részen a padozat, az oldalfal, a mennyezet egyaránt erősen szennyezett volt. Több nyitva levő ablakról hiányzott a rovarháló, de előfordult, hogy maga az ablak sem volt a helyén. A higiénikus kézmosást a csaptelep hiánya és a kézmosó előtt álló hulladéktárolók lehetetlenné tették. Az élelmiszer-előállítás során használt gépek és berendezések (nyújtógép), valamint a további eszközök (keretek, tálcák) rendkívül koszosak, szennyezettek voltak.

Félkész tésztaalapanyagokat az egyik – az ellenőrzés kor használaton kívüli – fagyasztóláda tetején is tároltak, melyek így közvetlen érintkeznek a hűtő elhasználódott, kopott tetejével. A feldolgozótérből nyíló lisztraktár padozata és oldalfala szintén koszos, erősen szennyezett volt. Az ellenőrzés idején rágcsálóürüléket is találtak a szakemberek. Az eladóteret – beleértve a kínálópolcot is – nem takarították rendesen.

A helyiségekben több, eltérő fejlettségi állapotban lévő csótányt láttak az ellenőrök.

Az eladótér kézmosójában nem volt folyóvíz, a papír kéztörlő és a hulladéktároló, a sütőtérben pedig erősen koszos, szennyezett gépek, eszközök voltak. És ha mindez nem lenne elég, a dolgozók érvényes egészségügyi könyvet nem tudtak bemutatni. Az egység – bár nyilvántartásba vétellel rendelkezett – az általa előállított termékek nyomon követhetőségét nem tudta igazolni.

A Nébih a súlyos élelmiszerbiztonsági problémák miatt azonnali hatállyal felfüggesztette az pékség tevékenységét. A helyszínen fellelt 394 kg jelöletlen, nem nyomon követhető terméket az ellenőrök kivonták a forgalomból. És most jön a végső csavar: a Nébih szakemberei nemrég ismételt ellenőrzést tartottak a pékségben, ami ekkor még nem is lehetett volna nyitva, de ehhez képest a szemle megkezdésekor azzal szembesültek, hogy a kiszolgáló pultokon péksütemények vannak, az egységben pedig vevők tartózkodnak. Emellett az is nyilvánvalóvá vált, hogy

a tevékenységet egy új vállalkozás kezdte el, ami még nem is rendelkezett nyilvántartásba vételi engedéllyel.

A létesítményt az ellenőrök ismét alaposan átvizsgálták és megállapították, hogy – néhány kivételtől eltekintve – a korábbiakban megállapított hiányosságok változatlanul fennállnak. Sőt, az eladó- és a földszinti manipulációs térben ismét több helyen élő és elhullott csótányt találtak.

A pékséget zár alá helyezték, az eljárás folyamatban van, mindkét vállalkozás milliós bírságra számíthat.