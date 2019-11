Magyarország leszavazta a multik adóelkerülését célzó javaslatot az Európai Tanácsban

12 EU-tagállam, köztük Magyarország is elutasította azt az uniós előterjesztést, amely a nagy techcégek profitjáról és befizetett adójáról rántotta volna le a leplet – írja a Guardian.

Mint az köztudott, a multik, ezen belül különösen techcégek megadóztatása kemény dió, az EU-ban évek óta nem tudnak dűlőre jutni abban, hogyan lehetne kivitelezni. Pedig fontos ügyről van szó, becslések szerint összességében 500 milliárd dollárnyi adó befizetését is elkerülhetik a világ legnagyobb cégei (pl. a Facebook, az Apple és az Amazon).

Az Európai Bizottság 3 évvel ezelőtt, a Panama Iratok nyilvánosságra kerülése után határozta el, hogy lépéseket tesz a multinacionális vállalatok adóelkerülő manőverei ellen, de mostanáig nem sok konkrétummal állt elő a testület, az ügyben leginkább Emmanuel Macron francia elnök mozgolódik. Ebben jelentett volna előrelépést egy új előterjesztés, ami kötelezővé tette volna, hogy azok a cégek, amelyeknek éves forgalma 750 millió euró fölött van, országonkénti bontásban jelentsék le a bevételeiket és vonatkozzanak rájuk komolyabb átláthatósági követelmények.

Csakhogy csütörtökön az Európai Tanácsban a 28-ból 12 ország leszavazta a javaslatot, köztük volt Magyarország, valamint nem meglepő módon az alacsony adókból szintén versenyelőnyre szert tevő Írország, Málta, Ciprus és Luxemburg is. Írország (ahol a Facebook európai központja is található) olyannyira függ a techmultiktól, hogy társasági adóbevételeinek fele összesen 10 cégtől származik. Az elutasító országok közös nyilatkozatát azért nem csak alacsony tao-kulccsal rendelkező országok írták alá, hanem például Svédország is. A javaslatot nem támogató országok ebben a dokumentumban nem a saját érdekükre hivatkoztak, hanem arra, hogy az eljárási szabályok alapján szerintük erről nem a versenyképességi tanácsban, hanem a gazdasági és pénzügyi tanácsban kellene szavazni.

A tanács elnöksége bejelentette, tovább dolgozik az előterjesztésen, hogy megtalálja a továbbvitel megfelelő módját.