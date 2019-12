Visszatámad a Wizz Air: Tiltsák be az első osztályt a repülőkön!

Nemrég került be a Ryanair az EU tíz leginkább szennyező vállalata közé, 2018-ban ugyanis majdnem tíz megatonna üvegházhatású gázt bocsátottak ki, írta korábban a Deutsche Welle. Ezzel a top tízben ők lettek az egyetlen cég, ami nem széntüzelésű erőművekkel foglalkozik. A Ryanair szerint ők mondjuk ők az EU "legtisztább és legzöldebb légitársasága", és ezt ők az egy utaskilométerre vetített szennyezésükre alapozzák.

Mindenesetre ennek kapcsán is felerősödtek az olyan hangok, hogy környezetvédelmi szempontból nagyon alulszabályozott a repülés, és szennyezésének mértékében, azaz jobban meg kéne adóztatni a légicégeket. Emellett iparági szereplők is kinyilvánították, hogy újra ki kell találniuk magukat, valahogy meg kell győzniük a környezettudatos fogyasztókat, hogy ők nagyon is zöld cégek.

Így például a Lufthansa vezérigazgatója nemrég sokadszorra szállt bele a fapadosok túl olcsó áraiba, mondván, hogy "gazdaságilag, ökológiailag és politikailag is felelőtlen" az árazásuk.

Mindezektől biztosan nem független a Wizz Air váratlan lépése. Ők ugyanis közleményükben visszatámadó kampányt indítottak, amivel inkább a kényelmesebb utazást, nagyobb lábhelyet biztosító első osztályú, azaz business class helyeket tiltanák be az ötórásnál rövidebb utakon, azaz praktikusan szinte egész Európában. A fapadosokon egyébként nincs business class.

Az első osztályt (business class) minden rövidtávú repülőútról ki kellene tiltani. A business class-on utazóknak ugyanis kétszer akkora a szén-dioxid-lábnyoma, mint azoknak, akik turistaosztályon utaznak, így ezzel a gyakorlattal egy archaikus és pazarló modellt tart életben az iparág. Ennek a modellnek az újragondolása már régóta esedékes. A Wizz Air ezért arra szólítja fel a többi légitársaságot, hogy az ötórásnál rövidebb repülőutak esetében kötelezzék el magukat a business class osztályok teljes betiltása mellett. A régimódi utazás kora lejárt, akárcsak az első osztályé.

- írja a Wizz Air. Egyben azt is állítják, hogy nem a Ryanair, hanem ők a legzöldebb légitársaság Európában.

A kampányukhoz pedig reklámfilmet is forgattak, ahol kizárólag a business classra próbálják irányítani a környezettudatosak figyelmét. Hiszen például ott gazdagok utaznak, sok inggel, akik nem is csomagolják össze minden motyójukat egy kis táskába.

(Borítókép: Dado Ruvic / Reuters)