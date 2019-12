Ürülékkel teli kád és náci egyenruhák között dolgoznak az alulfizetett rovarirtóink

Az Abatox iparági becslése alapján az elmúlt évben hozzávetőlegesen 35.000 segítségkérő hívás futhatott be a budapesti rovarirtókhoz, melyek 50-60%-a tényleges irtást is igényelt.

Magyarországon az Állami Egészségügyi Ellátó Központ adata alapján jelenleg közel 900 egészségügyi gázmester és 500 egészségügyi kártevőirtó van nyilvántartva, a rovarirtással foglalkozó vállalkozások teljes száma ugyanakkor nehezen meghatározható, mert a cégek sokszor a takarítási munkák részeként végzik az irtást, továbbá egyre nő a nem szakképzett irtók száma is. Budapesten jelenleg közel 40 rovarirtócég van, ez a szám másfél évvel ezelőtt 20-25 közötti volt, míg 2008 és 2010 között még a 20-at sem érte el.

Sok a rovar, sok a kókler

A rovarirtás komoly szakértelmet igényel, csakis képzett, egészségügyi szakdolgozóként regisztrált személy végezheti. Ennek ellenére sokan képesítés nélkül, egy-két sikeres háztartásbeli rovarirtás után is előszeretettel hirdetik magukat, amivel nem csak, hogy nagy kárt okozhatnak, hanem hosszú távon a szakma megítélésének is árthatnak.

Egy rovarirtó nettó havi bére ma Magyarországon cégtől és térségtől függően 170 és 280 ezer forint között mozog. Amíg egy irtásért Bécsben akár 450 ezer forintot is elkérnek, itthon 30 ezer forintért, azaz a kinti ár tizedéért végzik ugyanazt a munkát.

Exportcikkünk: az olcsó rovarirtó

Nem egyedi eset, hogy a külföldön élő magyarok itthoni rovarirtókat kérnek fel kinti munkára, akár még a kiutaztatásukat is vállalva, hogy elvégezzék az irtást. Jellemzőek a megkeresések Ausztriából, de volt már igény Luxembourgból és Spanyolországból is.

Komoly gond, hogy jelenleg még nem tart ott a magyar piac, hogy kompenzálni tudja a rovarirtási tevékenység komplexitását és kockázatait, amelyek a jelenlegi magyar árak három-négyszeres értékének felelnek meg. Szigeti Zsolt, az Abatox rovarirtásügyi szakértője ezt így fogalmazta meg:

Ki vállalná, hogy bemegy egy lakásba, aminek még a kádja is emberi ürülékkel van tele?

És a peremig szart kád még nem minden, az irtással foglalkozó szakemberek számos olyan helyre jutnak el, ahová mások sosem, és olyan helyzettel találkoznak, amivel mások nem: az élősködők irtására ugyanis akár egy börtöncellában, mélyszegénységben élőknél, netán repülőgépen vagy luxusapartmanokban is sor kerülhet. „Csöppentünk már boncolásba, és bejártuk több életfogytiglanos celláját is. Dolgoztunk Magyarország leggazdagabb embereinél, jártunk szellemházban, és olyan is előfordult, hogy egy teljesen normálisnak tűnő férfi szekrényében találtunk náci egyenruhákat” – árulta el az iparági titkokat Szigeti Zsolt.