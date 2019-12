Corbyn bukása után nagyon megerősödtek az államosítástól rettegő nagyvállalatok részvényei

Jeremy Corbyn, a brit Munkáspárt vezetője államosítást tervezett a közszolgáltatások terén hatalomra kerülése után. Csütörtökön végül hatalmasat bukott a párt, és minden bizonnyal távozik az éléről Corbyn is, amit a brit részvénypiac komoly erősödéssel nyugtázott – írja a Bloomberg.

Corbyn szerint az államnak több brit nagyvállalatban is növelnie kellett volna a befolyását, egyes tőzsdén jegyzett vállalatok meg is voltak nevezve a kampányban: ilyen például a BT Group telekommunikációs cég. A Munkáspárt azt tervezte, hogy állami tulajdonba veszik a vállalat vezetékes hálózatát, de 2017-ben még arról is szó volt, hogy az államnak meg kellene vásárolnia a Royal Bank of Scotland azon részvényeit is, amelyek még nincsenek állami tulajdonban.

Mivel Corbyn eltűnik a párt éléről, és vele együtt valószínűleg az államosítási program is egy időre eltűnik a fősődorból, több brit nagyvállalat részvényárfolyama is jelentősen megnőtt: a Royal Bank of Scotland és a vasúti üzemeltető Stagecoach árfolyama egyaránt 14 százalékkal erősödött, a Royal Mail-papírok értéke 11 százalékkal, a gázipari Centrica pedig 18 százalékos növekedést regisztrált. Utóbbi cég árfolyama a 22 éves tőzsdei pályafutása alatt még soha nem emelkedett akkorát, mint most.

Corbyn bukása mellett nem szabad elfelejteni, hogy a piacpárti Johnson sikere is benne van a cégek értéknövedekésében, többen adócsökkentésre számítanak, különösen a zöld fordulat előtt álló brit energetikai szektorban.