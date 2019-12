24.hu: Csak Suzukira kaphatnak autóvásárlási támogatást a mozgáskorlátozottak

Több milliárd forintnyira duzzadt a fel nem használt állami támogatás összege, miközben évente csak pár száz mozgáskorlátozott jut hozzá az autóvásárlási támogatáshoz, írja a 24.hu.

A lap egyik forrása szerint nem segíti a mozgáskorlátozottak használt autóhoz jutását, hogy ha igénybe akarják venni a juttatást, akkor legfeljebb ötéves autót vehetnek, de 2 millió forint alatt nem nagyon van ennél fiatalabb autó, ehhez azonban mindössze 600 ezer forint támogatás jár. A hiányzó legalább 1,4 millió forintos önrészt nem könnyű előteremteni, főleg ha a meglévő (esetenként átalakított) autót nem lehet pénzzé tenni.

További nehézség, hogy használt autót csak kereskedőtől vehetnek, ha valaki magánszemélytől vásárolna, akkor is be kell vonni egy kereskedőt, ami pluszköltség. A támogatás egyébként nemcsak a súlyosan mozgáskorlátozottak számára elérhető, hanem értelmi, látási, hallási fogyatékos, autista, valamint kromoszóma-rendellenességgel élő személyek esélyegyenlőségének javítását is célozza. Új autó vásárlásához egymillió forint támogatást lehet kapni, legfeljebb ötéves használt autó vásárlásához maximum a vételár 60 százaléka, legfeljebb 600 ezer forint igényelhető, átalakításhoz pedig mindössze 90 ezer forint.

A lap szerint bár a pályázati kiírásban nem szerepel, de az igénylők csak Suzukit választhatnak, és nem is akárhonnan, csak a Lehetőségautó Kft.-től.

Ráadásul csak a megjelölt szalonokban lehet ilyen autókat vásárolni, és mindössze 8 értékesítési pont van: Kazincbarcika, Győr, Kisújszállás, Nyíregyháza, Orosháza, Pécs, Szeged és Zalaegerszeg Suzuki-kereskedései szerepelnek a hálózatban. Ha pénz híján van az igénylő, akkor az orosz Sberbank szolgáltatását ajánlják.

A Lehetőségautó Kft. honlapján büszkén hirdeti, hogy már 4754 autó segíti a rászorulókat. A kft. többségi tulajdonosa egy ideig Sas Róbert volt, aki most az S. Racing Kft.-n keresztül érdekelt a cégben. Sas más bizniszből is ismerős lehet, vezérigazgatója annak a Mobil Adat Holding Zrt.-nek, amelyet a miniszterelnök barátja, Garancsi István alapított, és ügyvezetője a Mobil Adat Kft.-nek is. Utóbbi arról nevezetes, hogy az adóhivatal online pénztárgépeihez SIM-kártyát szállít, és Garancsi 2014-es beszállása után virágzott fel. Tavaly például 2,6 milliárd forintos forgalom mellett több mint egymilliárd forint profitot hozott.

A lap azt írja, évről évre csökkent a költségvetésbe betervezett támogatási összeg: 2011-ben 1600 millió forinttal indítottak, egy év múlva már csak 1 milliárd forintot állítottak be, majd lementek 900 millió, 891 millió, végül 2017-ben 841 millió forintra, és jövőre is ennyi a keret.

A támogatás csökkentésére magyarázat lehet, hogy a zárszámadások alapján évről évre nőtt a fel nem használt maradványérték, legutóbb már 3,5 évnyi támogatásnak megfelelő összeg parkolt kihasználatlanul.

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) évek óta hangoztatja, hogy

a támogatás nem igazodik az érintettek igényeihez.

Több módosítást javasoltak, de csak annyit sikerült elérniük, hogy a súlyosan mozgáskorlátozottak külön keretet kaptak, már nem kötelező hitelt felvenni a vásárláshoz, csökkent a hitel kamata, és kibővült a fuvarozó családtagok köre.

De ha egy háztartásban több jogosult is van, továbbra sem lehet összevonni a támogatásokat (pedig ez 4500 családot érinthet). Ha valaki új autót szeretne, továbbra sincs szabad választás, csak Suzukit lehet venni. A forgalmazói hálózat sem bővült, pedig jó lenne, ha nem kellene messzire utazni mozgáskorlátozottként. Nem törölték el azt a szabályt sem, hogy használtból maximum ötéves autót lehet venni.

A lap felidézi: 2017-ben azt írta a MEOSZ, hogy

új autónál a jogosultak 30-40 százaléka,

használtnál mintegy 90 százaléka „tűnik el a rendszerből”,

azaz nem él végül a vásárlási lehetőséggel. Szerintük mindez az előnytelen kondíciók miatt van, illetve amiatt, hogy sokan csak a támogatás megítélése után ismerik meg a részletes feltételeket, és ilyenkor gyakran el is állnak a vásárlástól.