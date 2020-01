Mészáros Lőrincék 55 milliárdért újítják fel a BMW-gyár vasútját

A Mészáros Lőrinc és felesége érdekeltségébe tartozó V-Híd Zrt. végezheti a Debrecen–Füzesabony vasútvonal korszerűsítésének első ütemét közel 55 milliárd forintért – ez egy december végi közbeszerzési eredményhirdetésből derült ki, amelyről most a G7 számolt be. A lap hozzáteszi: már most látszik, hogy a BMW-gyár miatt megvalósuló fejlesztésre eredetileg szánt összeg nem lesz elég, a kilométerre vetítve a beruházás költsége meg fogja haladni az eddigi legdrágábbakat is.

A kormány a teljes vasúti fejlesztésre összesen 71,6 milliárd forintot különített el, de ebben bele kellett volna férnie a felújítás második szakaszának, a Nagymacs és Balmazújváros közötti 11 kilométernek is, azaz eredetileg 2,7 milliárd forint jutott volna egy kilométerre. Ehelyett most csak az első ütemben 15 kilométert újítanak fel 55 milliárdért, vagyis

kilométerenként 3,6 milliárd forintba kerül a beruházás.

Ez a G7 számításai szerint még úgy is soknak tűnik, hogy komplex munkáról van szó (állomásokat építenek át, vasúti távközlő rendszer épül ki, lesz zajvédő fal, stb.). Az eddigi rekorder a Szolnok–Szajol szakasz volt kilométerenként 3,29 milliárddal, de ott ennyiből új hidat is építettek a Tiszán.

A V-Híd úgy nyert, hogy rajta kívül indult még 4 másik cég a tenderen, de magyar Dömper Kft.-t és az osztrák hátterű Swietelsky Vasúttechnika Kft.-t kizárták, a szintén osztrák Strabag és a német tulajdonú Vasútépítők Pályatervező Kft. pedig szűk 3 milliárddal drágábban vállalta volna a munkát.