Valaki alapított egy Mészáros & Felcut nevű céget, majd nekiállt adót csalni

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal NAV 440 millió forint adóhátralékot követel a Mészáros & Felcut Kft.-től – írja a G7.hu. Aki erre a hírre felkapja a fejét, hogy mi történik a NER-ben, az nem figyel oda eléggé a részletekre, ugyanis ennek a cégnek semmi köze sincs Mészáros Lőrinchez, sem a milliárdos vállalkozó lakhelyéhez. Viszont valamiért valaki úgy döntött, hogy

ez lesz a megfelelő név vállalkozásának, amivel elcsal úgy 160 millió forint adót,

majd nem fizeti be az emiatt kiszabott büntetést, amiért aztán a cég a NAV legnagyobb adóhiánnyal érintettek listáján találja magát. Innen szúrta ki a céget a G7, amely feltúrta a furcsa vállalkozás egész történetét. A Mészáros & Felcut Kft.-t három éve alapították Gyömrőn, 80 kilométerre Felcsúttól. A cég fő tevékenysége elvileg gépjárművek, mezőgazdasági termékek, bútorok, sőt hajók és repülőgépek nagykereskedelme, de hogy ténylegesen mivel foglalkozott, azt nem igazán tudni. Valódi specialitása az adóhiány felhalmozása, ugyanis 160 millió forint közteherfizetéstől mentette fel magát. A NAV viszont nem mentette fel a céget, hanem az adóhiány mellett még 288 millió forint bírságot is kiszabott. A cég persze ezt sem fizette be.

A Mészáros & Felcut viszont már nem nagyon tudná visszafizetni a pénzt, még ha lenne is ennyi tőkéje, ugyanis a bíróság a NAV kérésére már megszűntnek nyilvánította a kft.-t, miután az adóhatóság megszüntette annak adószámát. Így a NAV várhatóan a tulajdonoson akarja majd behajtani a pénzt, aki amúgy 300 ezer forintért vette a céget, hét hónappal annak alapítása után. Ő látott fantáziát egy Mészárosról és Felcutról elnevezett vállalkozásban.