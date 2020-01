Komoly visszaesést vár tőlünk a Capital Economics is

A londoni Capital Economics megfigyelései szerint a magyar gazdaság GDP-ben mért teljesítménye lérhette az öt százalékot, idézi őket az MTI. Az elemzőcég szerint ez a régió egyik legnagyobb meglepetése volt. Összehasonlítva például a jó ideje mindig szuper optimista MNB is egy kicsit kevesebbet saccolt tavalyra.

Idénre viszont igen komoly visszaesést várnak, a Capital Economics szerint másfél százalékponttal, 3,5 százalékra esik egyből a GDP-növekedésünk. Itt az MNB optimistább, ők 3,7 százalékot becsültek. A Capital Economicsnál hozzátették, hogy ez a 3,5 százalék is magasabb, mint az elemzői konszenzus, és a magyar gazdaság potenciálja.

A GKI is "öt százalék körüli" növekedést mondott nemrég tavalyra. Ők úgy érveltek, hogy a gyors növekedés részben az EU-transzferek meglódulásának, részben a korábban még kedvező világgazdasági konjunktúrának, majd a romló konjunktúra közepette is magára találó iparnak és várakozáson felül teljesítő szolgáltatásexportnak köszönhető. Hatottak a belföldi keresletélénkítő intézkedések is, ezen belül főleg az adócsökkentéssel kísért bérmegállapodás. A GKI egyébként még erősebb visszaesést vár, 3,2 százalékos növekedést lőttek be 2020-ra.