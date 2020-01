A koronavírus megfertőzte a New York-i értéktőzsdét is

Három hónap óta nem estek akkorát a New York-i értéktőzsde főbb mutatói, mint a hétfő zárásra. Az ok a koronavírus lehetséges kínai gazdasági következményei. A tízmilliókat érintő karantén és az átlagosnál jóval nagyobb kínai transzparencia ellenére a járvány gyorsan terjed, és Peking szerint most jön a küzdelem legnehezebb része; a győzelemért pedig egyes félelmek szerint komoly árat kell majd fizetnie az országnak, és közvetve a világgazdaságnak is.

A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 455,63 ponttal, 1,57 százalékkal, 28 534,10 pontra csökkent.

A Dow Jones Industrial az elmúlt három hónapban (2020.01.27.)Forrás: teletrader.com

Az S&P 500-as mutatója 52,02 ponttal, 1,58 százalékkal gyengült és 3243,45 ponton fejezte be a napot. A technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója 175,60 ponttal, 1,89 százalékkal lett alacsonyabb, 9139,31 ponton zárt.