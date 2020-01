A Nokia is karantént vezetett be nálunk

Arról értesültünk, hogy a Nokia is egyhetes otthoni munkavégzésre utasította a Kínában járt dolgozóit. A lépést a koronavírus globális terjedése miatt hozta meg a cég. A vírussal megbetegedettek ugyanis napokig lehetnek tünetmentesek, de eközben is át tudják adni a fertőzést másoknak. Az intézkedés kapcsán elküldtük kérdéseinket a cégnek – amint válaszolnak, frissítjük a cikket. A WHO szerint egyébként 2-10 napos a vírus lappangási ideje.

Nemrég derült ki, hogy a Samsung gödi gyárában is a karantén mellett döntöttek. Itt is a Kínából érkező alkalmazottak szembesülnek elkülönítéssel. Emellett még fokozott fertőtlenítési szabályokat vezettek be. Noha nincs érvényben semmilyen, az ÁNTSZ által előírt kötelező óvintézkedés az említett cégekre vonatkozóan, a vállalatok önként léptek a megelőzés érdekében.

Részben ide kapcsolódik, hogy hazánkban is lefújták a kínai holdújévi fesztiválra szervezett ünnepségeket, derült ki korábban a Chinatown Budapest Facebook-oldaláról. „Sok európai városban a helyi kínai közösségek ugyanígy döntöttek. Így a 2020. február 1-jén és 2-án, a Monori Center – budapesti kínai negyed helyszínen szervezett, A 2020-as Negyedik Magyar »Kínai Tavaszünnep« Kulturális Fesztivált is elhalasztjuk, más időpontban kerül megrendezésre” – olvasható a közleményben.