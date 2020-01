Elképesztő húzások bukhattak ki Pécsen

Két, egyenként is keménynek hangzó ügy miatt tett feljelentést a pécsi városháza, írja a Népszava. Ha hihetünk Bodnár Imrének– aki az átvilágítást végző 11 fős csapat egyik jogásza – akkor két nagy ingatlant sikerült úgy elpasszolnia a Pécsi Vagyonkezelő Zrt. előző vezetőjének, hogy ezzel százmilliós nagyságrendű kár érte a várost.

A vádak alapján viszont úgy tűnik, hogy nem bonyolították túl a hűtlen kezelést a cégnél, az olvasó nem fog belezavarodni a megértésébe. Leegyszerűsítve :

Az egyik ügynél eladtak egy házat, ki is fizette a vevő, csak a vételár nem érkezett meg a város cégéhez, mert egy harmadik félnél landolt.

A másiknál szintén eladtak egy belvárosi ingatlant, csak valamiért nem a legmagasabb értékű ajánlatot kínálónak, hanem inkább a főnök csajáéknak, akik véletlenül pont akkor csináltak erre egy új céget.

Sajnos lehetetlen elmagyarázni, túl komplex

Eggyel részletesebben kifejtve, az első ügy még 2017-ben indult. Ekkor az önkormányzat vagyonkezelő cége, a Pécsi Vagyonkezelő Zrt. Szentgyörgyi Dávid vezérigazgató vezetésével eladta egy felújításra szoruló, 12 szobás belvárosi szállodát, az Aranyhajó Fogadót.

Az ingatlanért a vevő, Czéh-Tóth Márk viszont valamiért nem az önkormányzat cégének utalt 158 millió forintot, hanem inkább egy nem megnevezett ügyvéd letéti számlájára. Az önkormányzati cég részéről Szentgyörgyi Dávid viszont nem kérte el ezt a pénzt. Miután 2019-ben kidobták a fideszes önkormányzati vezetést Pécsről, és az új polgármester, Péterffy Attila már utasította Szentgyörgyit, hogy szedje be ezt a pénzt, akkor kiderült, hogy az bizony már messze jár.

Fotó: GoogleMaps

Pontosabban a vevő ügyvédjének számláján már nem volt ott az eladási ár, csak 21 millió forint érkezett be a lap szerint. Ezután kirúgták Szentgyörgyi Dávidot, de a maradék 137 millió forintnak azóta se sikerült nyomára bukkanni. Később az említett ügyvéd viszont azzal állt elő, hogy ő igazából megdolgozott ezért a pénzért. Már azzal érvelt, hogy a város tulajdonképpen tartozik neki 104 milliós munkadíjjal, amit a vezérigazgató le is igazolt neki, valamint 33 milliós kötbérrel. Az átvilágítók viszont nem találták annak nyomát, hogy az ügyvéd ilyen mennyiségű és értékű munkát elvégzett volna, és a kötbér jogosságát sem ismerik el.

A lap megkereste Czéh-Tóth Márkot, aki elmondása szerint lényegében semmiről nem tud semmit, ő csak elutalta a pénzt. Szentgyörgyit is megkereste a lap, hogy árulja már el, hogy miért nem kérte el a vételárat, de ő nem akart válaszolni. Azaz azt mondta, hogy

a vagyonhasznosító zrt. a vevővel komplex kapcsolatban volt, ezért nagyon bonyolult lenne elmagyarázni döntésének miértjeit.

A lap megkérte, hogy azért próbálja csak meg, hiszen például a számok segítségével bonyolultabb üzleti kapcsolatokban is ki lehet igazodni. De "Szentgyörgyi ragaszkodott ahhoz, hogy ez lehetetlen, majd elköszönt."

A csaja szülei érthetetlenül szerencsések voltak

A másik ügy 2018-ban indult a leírás szerint. Itt is egy belvárosi ingatlant adtak el, csakhogy egy olyan cég vette meg, aminek biztosan nem lehetett valós referenciája. Ezt leginkább onnan sejtik az átvilágítók, hogy cég a meghirdetés napján alakult.

A győztes ajánlata az volt, hogy felhúz az ingatlanra egy irodaházat, amiből az önkormányzat is kap majd 114 millió forint értékű irodaterületet és gépkocsibeállót. Itt az zavart be, hogy jött egy másik érvényes pályázó is, akik viszont jóval nagyobb területű, 151 millió forint értékű épületrészt kínáltak a városnak. Valamiért mégse ők nyertek.

Talán nem elhanyagolható körülmény még, hogy "a nyertes cég egy házaspár tulajdona, az ő lányuk a vagyonhasznosítónál pr-esként dolgozott, ráadásul ő az élettársa a felmentett vezérigazgatónak." A lap kereste újra Szentgyörgyit, de a felmentett vezérigazgató már kinyomta a hívásukat és sms-ekre se válaszolt.

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt tett feljelentést most az önkormányzat.