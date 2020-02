Amint elindult a magyar parkolás Kínában, megállt az ország, minden magyar hazajött

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Egy hónapja írtunk arról, hogy Kínában elindult a magyar fejlesztésű okos parkolás. Amint azonban a félmilliós Jangcsung városában felállt a parkolási rendszer, elég hamar szünetelni kényszerült a díjszedés. Előbb a kínai holdújév miatt tartott a magyar cég tervezett díjszedési szünetet, valami olyat, mint ami itthon is jellemző az év végi ünnepek között, majd jött a koronavírus, és teljesen megállt az élet.

Az EPS Global magyar hátterű kínai parkolási cégtől minden magyar hazajutott, az 54 kínai alkalmazott pedig kényszerű, igaz legalább fizetett szabadságon van.

Egyelőre február 9-ig biztosan áll a város, és nem kell parkolási díjat sem fizetni, utána majd meglátjuk" – meséli Gyarmati Zoltán cégvezető.

Lezárták a várost

Jangcsung egy szigetváros, a Jangce legnagyobb szigetén fekszik. A várost négy közúti hídon lehet megközelíteni. Itt ugyan még nem volt koronavírusos eset, ugyanakkor a két szomszédos nagyvárosban (Csenjang és Danang) volt már egy, illetve kettő beteg.

Ezért a város hermetikusan le van zárva, a hidakon járványellenőrök teljesítenek szolgálatot, gyakorlatilag szkafanderben mérik meg az autósok testhőmérsékletét.

A környék városaiban a legtöbb üzlet zárva tart, csak az élelmiszerboltok és a kórházak vannak nyitva, illetve alaphangon valamennyi tömegközlekedés is elketyeg.

Innen ugyanis Vuhan, legalábbis kínai mércével annyira nincsen messze. A cég munkatársai gyakorlatilag tíz napja nem mozdultak ki otthonról, maszk nélkül nem is tehetnék, van olyan város, ahol ezért ugyanis előbb figyelmeztetés, majd súlyos bírság jár.

Kényszerszünet

A kínai holdújév miatt január 23. és január 31. között tervezetten sem zajlott volna díjszedés, majd egy újabb általános rendelkezés miatt még egy héttel meghosszabbították a kínai munkavállalók szabadságát. Most úgy néz ki, hogy február 10. lehet az első munkanap.

A jangcsungi önkormányzat készül erre, ki is adott egy rendeletet, illetve egy konkrét testreszabott utasítást, amelyben a parkolási cég különösen veszélyeztetett munkavállalóit, vagyis a sok emberrel kapcsolatba kerülő parkolóőröket kötelezi a maszkviselésre, a cégnek pedig fertőtlenítőkendőket is kell biztosítani számukra. A kínai kollégák viszonylag bizakodóak, azt gondolják, hogy február 10-én valóban elindulhat az élet, de most önkéntes kijárási tilalom van, mindenki otthon maradva vészeli át ezt a két hetet.

A magyarok hazajutottak

A magyar munkavállalók hazajutása változatos volt, hiszen január 6-án, amikor elindult a parkolás elég sokan voltak kint, de utána ki tervezetten, ki menekülve, de hazaindult.

Akadt olyan magyar, aki már a reptérre tartott, amikor a teljesen elnéptelenedett autópályán 50 rendőrből álló sorfalnál igazoltattak, alaposan kifaggatták, hogy az elmúlt hetekben merre járt, de végül elengedték és ő is hazajöhetett.

A vadonatúj pekingi reptér mindenesetre kongott az ürességtől, és a Finnair járatán is alig ültek a székeken. Mint hallottuk, a cég történetében először fordult elő, hogy egyetlen magyar sem maradt kint.

Kína próbálja elkerülni a tömegek találkozását, nem indult meg a tanítás, lezárták a holdújévkor a belföldi turisták körében is kifejezetten népszerű pekingi látnivalókat, a Nagy Falat, a Tiltott Várost. Miközben a kínaiak találkoznak ellenséges attitűddel is („minek eszik meg a denevéreket elfogyasztó mérges kígyókat?”), valójában sokan érzik úgy, hogy a kínaiak, akiket messze a legjobban érint ez a helyzet éppen a világ megvédése érdekében vállalnak magukra fokozott kellemetlenségeket is, ahogy amúgy kígyót is sokfelé esznek a világban, például csörgőkígyót az Amerikai Egyesült Államokban.

Ami pedig a parkolási cég jövőjét illeti, a cégvezető elmondta, hogy januárban amúgy tervek feletti számokkal indult a szolgáltatás, és mivel 20-25 éves parkolási projektről van szó, a bevételek váratlan kiesése nem borítja alapvetően a modellt, de nagy kérdés, hogy mit hoz a közeljövő.

A kintiek szerint ugyanakkor, bár Kínában jogos aggodalom érezhető a lakosság körében, de a kényszerű lépések miatt nincsen igazán felháborodás, az emberek pihennek, nem kell éhezniük. A helyzetre olykor az üzlet is reagál. A bolti vásárlás helyett például dívik az élelmiszer-házhozszállítás, de egy olyan modellben, ahol az előre kifizetett áru átadásánál nem találkozik a futár és a vevő. A szállítók csak lepakolnak a lakások elé, ahonnan beviszik a termékeket a rejtőzködő lakók.

Természetesen a járvány fő „gyanúsítottjai”, vagyis a denevéreket is fogyasztó mérges kígyók teljesen eltűntek a piacokról és az éttermekből, de ezt hangsúlyozni sem érdemes, mert jelenleg valójában piacra és étterembe sem jár senki, nem is nagyon vannak ilyenek nyitva.