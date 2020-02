Rohamtempóban nő a Richter Gedeon amerikai árbevétele

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Remek évet zárt a magyar Richter Gedeon Nyrt tőzsdén jegyzett gyógyszercég. A főbb számokban nagy előrelépést jelentett a 2019-es év, hiszen tavaly a társaság 508 milliárd (2018: 445) milliárd forint konszolidált árbevételt és 50 milliárd forint adózott eredményt ért el (2017-ben még csak 10, majd 2018-ban 36 milliárd volt az adó utáni nyereség).

A sikernek sok összetevője van (az exportőrnek a forint gyengülése is kedvez például), de az első számú ok egyértelműen a Richter által kifejlesztett cariprazine nevű hatóanyag, annak is a várnál is jobb amerikai eladásai.

A hatóanyagot a cég az Egyesült Államokban Vraylar, Európában Reagila nevű gyógyszerekben értékesíti. Azt gondolhatnánk, hogy amennyiben egy cégnek van egy olyan saját fejlesztése, ami várakozás feletti siker az Egyesült Államokban (tavaly 71 milliárd forint volt a Richter teljes amerikai értékesítése), akkor a cég vezetői büszkén mesélnek róla a sajtónak.

Orbán Gábor vezérigazgató azonban a Richter tavalyi évét bemutató sajtótájékoztatón szinte csak annyit tudott elárulni, hogy az amerikai eladások megduplázódtak, majd kénytelen volt minden további kérdést passzolni.

Berobbant a cariprazine

Pedig a Richter saját fejlesztésű készítménye tényleg nagy siker, egy olyan originális termék, amely depressziós, bipoláris mániás, skizofrén betegeknek segít. A Richter 2016 márciusában vezette be az Egyesült Államokban, és ezen a hatalmas piacon összefogott az ír Allergan gyógyszercéggel, amely az Egyesült Államok és Kanada területére megszerezte a termékértékesítési jogokat.

Az eladások remekül felfutottak, a Richter bonyolult képlet alapján kap forgalom-részesedést (18 százalékot alapból, de bizonyos értékesítési sikerek felett úgynevezett mérföldkőbevételt is, vagy akár nagyobb kulcsot is realizálhat).

A titkolózás oka, hogy a Richter idén előbb jelentett, mint a szintén tőzsdén jegyzett Allergan, vagyis az ír cég befektetői a Richter számaiból következtethetnek a nagyobb cég adataira is. Sőt, hogy a képlet még bonyolultabb legyen, az Allergant éppen most vásárolja fel a világ tíz legnagyobb gyógyszercégének az egyike, a chicagói AbbVie.

AbbVie és az Allergan

A gigadeal amúgy 63 milliárd dollár értékű, és természetesen nem a Richter termékéről szól elsősorban, de nagyon izgalmas. A világ gyógyszerpiaca körülbelül 1000 milliárd dollár forgalmat ér el évente, ennek 40-45 százaléka önmagában az Egyesült Államok (a második legnagyobb piac már Kína).

Az AbbVie-nak van egy terméke, a Humira, amely önmagában 20 milliárd dolláros, hatóanyaga az adalimumab a reumás ízületi gyulladásokon segít. Ebből rettentő gazdag lett a cég, de már készül a 2023 utáni időkre, amikor a Humira szabadalmi védettsége lejár.

Az Allergannak is van egy csúcsterméke, ez pedig a Botox, ez is egy többmilliárd dolláros termék, az izomgörcsök ellen hatékony. Mindenesetre a Richter nem akarja a kéretlen „fecsegéssel” megzavarni a folyamatot.

És a csalódás: az Esmya

Ahogyan vélhetően azt sem szeretné, ha túlzott optimizmust sugározna a piacon, mert ezzel kapcsolatban van egy története a közelmúltból.

Ma egy Richter-részvény 6500 forintot ér a tőzsdén, a nyáron még 5000 forint alatt volt a kurzus, vagyis az elmúlt hónapokban szépen jött fel.

Ezzel a piac ma már közel 4 milliárd euróra értékeli a társaságot. Ugyanakkor a cégnél nem felejtik el, hogy két és fél éve már 7000 forint felett is forgott a papír, mert a befektetők nagyon lelkesen beárazták egy másik richteres fejlesztés, az Esmya jövőbeli nemzetközi sikerét. Csak aztán az Esmyát csúnyán megtámadták, azóta a vizsgálat lezárult, az Európai Bizottság döntése nyomán a termék korlátozásokkal ugyan, de a piacon maradhatott, de valójában a bizalom már megrendült. Azóta, a korábbi tervekhez képest sokkal kisebb potenciális értékesítés miatt a Richter több tízmilliárd forintos értékvesztést volt kénytelen elszámolni.

További nehézségek

A Richter úgy döntött rekordot, hogy szinte minden piacán voltak nehézségei, akadt, ahol kifejezetten erős ellenszélben dolgozott. A gyártás költségeiben a hazai bérnövekedés és az úgynevezett szerializáció okozott nehézséget. Utóbbi egy éppen egy éve megindított uniós szabályrendszer, amelynek során a gyártóknak és a forgalmazóknak költséges intézkedéseket kellett bevezetni a gyógyszerhamisítások ellen.

A Richter legnagyobb piacán (Oroszország) és a különösen nehéz kínai piacon is akadtak szabályozói kellemetlenségek. A kínai gyógyszerszektor például kifejezetten nehézkes a Richter számára, ez a piac három szegmensre oszlik:

egyharmad a hagyományos kínai orvoslás (itt nincsen jelen a Richter),

egyharmad a legújabb nyugati, amerikai originális készítmények piaca (itt befogadó a kínai szabályrendszer, de ez sem a Richter terepe),

egyharmad a középső szegmens, a lejárt szabadalmú originális készítmények generikus másolatai, itt játszana a Richter, de Kína kifejezetten a hazai gyártóit próbálja helyzetbe hozni ebben a szegmensben.

Idei tervek

Orbán Gábor az idei évről elmondta, hogy

a 2019-es 10 százalékról, 2020-ra 11,5 százalékra emeli a cég a K+F árbevétel-arányos mértékét, ami figyelembe véve, hogy a forgalom is nő, igazán impozáns kutatásra fordított összeg."

A különböző felsorolt nehézségek ellenére, a Richter 2020-ban is euróban mérve 5 százalékos növekedést remél, és ennek természetesen az Egyesült Államok lesz a motorja (20 százalék a növekedési terv). Ezen a piacon, az európai szabályokkal ellentétben a receptköteles termékeket is lehet reklámozni, a Vraylarnak például most indul ilyen kampánya, ez gigantikus költség, de alighanem tovább növeli a forgalmat.