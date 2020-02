Palkovics: Jó lenne, ha egyben maradna az ózdi gyár

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A kormány segíti a munkanélkülivé váló ózdiak elhelyezkedését - közölte az innovációs és technológiai miniszter Ózdon, miután Riz Gábor fideszes képviselő társaságában önkormányzati vezetőkkel és az ABB cég vezetőivel egyeztetett a cég gyárának bezárása kapcsán.

Az MTI beszámolója szerint Palkovics László azt mondta: a cél az, hogy a társaság munkavállalói mielőbb új állást találjanak, ezért a tárca prioritásként kezeli az ózdiak ügyét, a minisztérium azon dolgozik, hogy az ózdi munkavállalók biztonságban legyenek, minden eszközt ennek rendelnek alá.

A kormány már korábban is segített Ózdon, és most is fog - mondta Palkovics László, aki arról is beszélt, hogy az ABB arról tájékoztatta, nem azért hozták meg döntését, mert nem voltak elégedett az ózdiak munkájával, hanem azért, mert a termék „kifutott".

A legoptimálisabb az lenne, ha a gyár egyben maradna, befektetők érkeznének, erre pedig van remény, a munkavállalók képzettek. „Készek vagyunk, hogy ehhez támogatást nyújtsunk" - közölte.

Már nagyon sok vállalat jelentkezett a térségből, hogy az elbocsátandó, képzett dolgozókat alkalmaznák,

a tárca ehhez is támogatást ad - tette hozzá a miniszter.

A főként elektromos kismegszakítókat, áram-védőkapcsolókat és túláramvédelmi megszakítókat gyártó ABB a héten jelentette be, hogy az év végén bezárja ózdi gyárát. Ezzel az ország egyik legszegényebb részén 1200 ember veszíti el a munkáját.

Voltak, akiket váratlanul ért a hír, de sokan már számítottak rá, évek óta pletykáltak arról, hogy felszámolják az ózdi termelést. A cég kiadott egy rövid közleményt, de ezenkívül egyelőre nem akarnak a sajtó elé állni, és a szakszervezet is hallgat. A város polgármestere attól tart, hogy a gyárbezárás miatt még lehetetlenebb helyzetbe kerül a város. A gyárbezárás bejelentése után készült helyszíni riportunkat itt olvashatják.

Janiczak Dávid, a város polgármestere Facebook-posztjában azt írja, Palkovics hat programpontot határozott meg a gyárbezárás kapcsán:

1 – Olyan beruházó megtalálása, aki egy az egyben átveszi a gyárat, a Kormány tárgyalásokat kezdett 2 – Esetleg több vállalat is Ózdon kisebb telephelyeken foglalkoztatná tovább a munkaerőt 3 – Új tulajdonosnál, cégnél, háztartási okosmérő eszköz gyártásának bevezetése 4 – A munkaerő végzettségének megfelelő továbbfoglalkoztatása más gyárakban, állami támogatással az utaztatáshoz, átképzéshez 5 – A MaNDA-ban hoznak létre irodát, ahol tájékoztatják a betérőket képzésekről és segítenek akár az önéletrajz megírásában is 6 – Beszállítókra az ABB többi gyárának is szüksége van, így itt beavatkozásra egyelőre nincs szükség, de más üzleti lehetőséget is ajánlanak nekik

- írja a városvezető.