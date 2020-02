Áfát emeltek, ezzel 5 éves mélypontra lökték a GDP-t Japánban

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A japán hazai össztermék 6,3 százalékkal esett vissza 2019 utolsó negyedévében, 2014 óta nem zuhant ekkorát a japán GDP - írja a BBC. Ez jóval nagyobb visszaesés, mint amire korábban számítani lehetett (elemzők 3,7 százalékos csökkenést vártak), ezek után pedig félő, hogy recesszióba kerül Japán gazdasága. A visszaesést elsősorban az okozta, hogy

a kormány októbertől 10 százalékra emelte az addigi 8 százalékról az általános forgalmi adót, ami visszavetette a fogyasztást.

Pedig Sinzó Abe miniszterelnök egy 120 milliárd dollár értékű gazdasági élénkítő programot is bejelentett még decemberben, hogy ezzel is csökkentse az áfaemelés várható negatív hatásait. Az áfaemelés hatására még rátett egy lapáttal, hogy tavaly év végén az ország nagy részére egy tájfun csapott le. Most pedig sokan amiatt aggódnak, hogy a koronavírus-járvány fogja a jövőben visszafogni a növekedést, ami miatt leálltak a japán cégek kínai gyárai és elmaradnak a kínai turisták is.

A magánfogyasztás, ami a japán GDP közel 60 százalékáért felel, 2,9 százalékkal esett a tavalyi utolsó három hónapban. A tőkebefektetések 3,7 százalékkal csökkentek a negyedévben, nagyobb mértékben a szakértők által várt 1,6 százalékos esésnél.