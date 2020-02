500 millió dolláros befektetést kapott, a legértékesebb fintech vállalat lett a Revolut

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Lezárta újabb tőkebevonási körének negyedik fázisát a Revolut, és további 500 millió dolláros finanszírozáshoz jutott hozzá a TCV nevű amerikai cégtől és egy sor további befektetőtől – derül ki a cég sajtóközleményéből.

A Revolut, melyet a Credit Suisse és a Deutsche Bank két korábbi befektetési bankára, Nik Storonsky és Vlad Yatsenko alapított 2015-ben a nagy bankok digitális alternatívájaként

Ezzel a világ legértékesebb fintech vállalatának számít, értéke eléri az 5,5 milliárd dollárt.

Mint írják, a tőkeinjekciót termékfejlesztésre, és a meglévő piacain elérhető kiskereskedelmi és üzleti ajánlatok megerősítésére használja majd a Revolut. Tervben van a kiskereskedelmi és üzleti partnerek számára biztosított hitelszolgáltatások bevezetése, a magas kamatozású megtakarítási számlák kiterjesztése az Egyesült Királyság határain túlra, az ügyfélszolgálat fejlesztése, valamint banki szolgáltatások bevezetése Európa-szerte.

A cég már most is mintegy kétezer embert foglalkoztat, de a befektetés lehetővé teszi a munkavállalók számának további növelését. A Revolut ügyfeleinek száma is folyamatosan bővül a közlemény szerint: a cégnél naponta több mint 12 000 új folyószámlát nyitnak, rendszerei havi szinten több mint 5,5 milliárd dolláros pénzmennyiséget kezelnek.

A szolgáltatás Magyarországon is népszerű, 300 ezernél több Revolut-felhasználó van már az országban, ugyanakkor érdemes tudni, hogy mivel a cég a tevékenységéhez szükséges engedélyeket az Egyesült Királyságban és Litvániában szerezte meg, hazánkban határon átnyúló szolgáltatás keretében nyújt pénzügyi szolgáltatást. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy ha valamilyen vitánk van a céggel, vagy akadozik a szolgáltatás - mint ebben a közelmúltbeli esetben -, a Magyar Nemzeti Bank csak

korlátozott eszközökkel rendelkezik a helyzet kezelésére, és az ügyfélpénzekre a magyar betétbiztosítás (OBA) nem vonatkozik .