A hongkongi állam döbbenetes mennyiségű pénzt önt a gazdaságba

Nagy léptékű költekezésbe kezd a hongkongi kormányzat, szerdán adócsökkentéseket, pénzosztásokat jelentettek be, hogy új életet leheljenek a több hónapon át tartó erőszakos tüntetéshullámtól és a koronavírustól megtépázott gazdaságba – írja a South China Morning Post.

Az összesen 120 milliárd hongkongi dollár (4,7 ezer milliárd forint) értékű élénkítő csomag célja hogy könnyítsen az állampolgárok és a cégek terhein. Az intézkedés olyan meglepő elemeket is tartalmaz, mint például hogy konkrétan készpénzt adnak az embereknek: a 7 milliós Hongkong minden állampolgárának 10 ezer dollárt (kb. 400 ezer forintot), de a vállalkozásokat is kisegítik pénzzel. A tervezett adócsökkentés 1,91 millió embert érint 20 ezer dolláros fizetési plafonig. De csökkentik a nyereségadót is, szintén ugyaneddig az összeghatárig.

Paul Chan Mo pénzügyminiszter egyúttal az utóbbi 15 év első deficites költségvetését is bejelentette (-37,8 milliárd hongkongi dollár), a trend pedig tovább folytatódhat, a 2020-21-es költségvetési évre már 139,1 milliárdos hiányt jósolnak (4,8% a GDP százalékában), nyilván nem függetlenül a brutálisan drága élénkítő csomagtól. Chan szerint ugyanakkor csak így lehet kihúzni a gazdaságot a csávából, és a csomag segíteni fog abban, hogy munkahelyek jöjjenek létre, jobb helyzetbe kerüljenek a vállalkozások, és enyhüljenek az emberek anyagi terhei. Az idei évre a gazdaság -1,5 százalékos csökkenését várták korábban, ez végül az intézkedéseknek köszönhetően 0,5 százalékos növekedés lehet, ha bejön a gazdasági minisztérium előrejelzése.

Hongkongot azért nem kell félteni, bár a jelenlegi, 1,13 ezer milliárd hongkongi dolláros megtakarításuk némileg csökken a csomag megvalósítása miatt, a becslések szerint 2025-re így is megmarad 937,1 milliárd.