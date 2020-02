Kereskedelmi szövetség: A boltok képesek garantálni az ellátásbiztonságot

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az Országos Kereskedelmi Szövetség csütörtök reggel közleménnyel jelentkezett, amelyben a koronavírus európai terjedésével összefüggő bevásárlási lázra reflektálnak. A szövetség szerint tagvállalatainál" egyes tartós élelmiszerek iránt a kereslet némiképp megnövekedett", de ettől még

képesek garantálni az ellátásbiztonságot, áruhiányra a tartós élelmiszerekből a jelenlegi forgalomnövekedés alapján nem kell számítani.

Mint írják, néhány esetben azért előfordulhat, hogy egy-egy rövidebb időszakban egy-egy áruházban bizonyos tartós élelmiszer termékkörök kitöltési üteme nem tudja lekövetni a megnövekedett keresletet.

A szövetség szerint az elmúlt napokban a média felületein bemutatott egyedi esetek, bevásárlási minta-listák a kevésbé tájékozott vásárlókat indokolatlan felhalmozásra sarkallhatják, amely

különösen így a hónap végén szükségtelenül kifeszítheti a vásárlók háztartási költségvetését.

Az OKSZ ezért kéri a sajtót segítségét abban, hogy ez ne forduljon elő, és a szektorra vonatkozó kérdésekkel forduljanak hozzájuk. Ezt szerdán a témában megjelent cikkünkhöz meg is tettük, ekkor Vámos György főtitkár azt közölte, egyes áruházakban néhány tartós élelmiszer iránt valóban megnőtt a kereslet, amit meg is ért, de megfontolt mérlegelést javasolt a családi költekezésben. Az Index újságírói a nagyobb budapesti boltokban járva, eladókkal beszélgetve egyébként azt tapasztalták, hogy sok helyen hiánycikk a fertőtlenítő, fogynak a konzervek és a tartós élelmiszerek, néhol viszik az élesztőt és a tejet is.