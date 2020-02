Kocsis István elítélt MVM-vezér kegyelmet kért Ádertől

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Kegyelmi kérvénnyel fordult a köztársasági elnökhöz az állami MVM-től elsikkasztott milliárdok miatt tavaly novemberben jogerősen öt, illetve három év börtönbüntetésre ítélt Kocsis István (volt vezérigazgató), illetve akkori tanácsadója, Szász András – tudta meg a Népszava Vadócz Attilától, az illetékes Kaposvári Törvényszék sajtószóvivőjétől.

A lap egy másik forrása elképzelhetőnek tartja, hogy Kocsis István kérelmét már el is utasították. Szász András ügye még nem eldöntött, szakértők ez esetben is borítékolják az elutasítást (annak ellenére, hogy a 70 éves Szász betegeskedik).

A kegyelmi kérvény elbírálásához a területileg illetékes kormányhivatal pártfogó felügyelői környezettanulmányt végeznek, és felmérhetik a családtagoknak, szomszédoknak az illető magatartásáról alkotott véleményét. Ez jelen esetben nem igazán releváns, mert Kocsisék nem erőszakos, hanem fehérgalléros bűnözők, ráadásul Kocsis István felesége szintén két évre elítélt bűntárs, csak ő felfüggesztettet kapott.

Kocsis István egyébként elítélése után megváltoztatta lakhelyét, most egy kecskeméti sorház harmadik emeletére van bejelentve. Ennek célja az lehet, hogy a város országosan egyik legkényelmesebbnek tartott, az argóban „parkettásnak” hívott intézetébe kerüljön (ahová Mengyi Roland is). Bár erre a friss szabályok szerint nincs semmilyen biztosíték, a szakértők biztosra veszik, hogy ha be is kell vonulniuk, valószínűleg kényelmes körülményeket biztosítanak majd számukra, kevés köztörvényes cellatárssal.