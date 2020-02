Ha így megy tovább, ez lesz a tőzsdék legrosszabb hete 2008 óta

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Jó úton vannak a világ tőzsdéi afelé, hogy a legrosszabb hetüket zárják a 2008-as pénzügyi válság óta, a februári csúcsukhoz képest már most 10 százalék mínuszban vannak – írja a Bloomberg.

A koronavírus miatti tőzsdepánik érthető módon nem csillapodott péntek reggelre, miután csütörtökön vészhelyzetet hirdettek Kaliforniában, Dél-Korea átlépte a 2 ezer regisztrált esetet, Japánban elkezdtek iskolákat bezárni, és Európában is tovább terjed a kór.

A vírus terjedése megakasztja a globális ellátási láncokat, visszaveti a keresletet, komplett iparágakat hoz nagyon súlyos helyzetbe el (pl. turizmus, de csütörtökön már arról is érkeztek hírek, hogy a német autógyártásban is mutatkoznak a negatív hatások). A piacok félelme annál is inkább jogos, mert jelen helyzetben a központi bankok nem sokat tehetnek: a válságok idején használt szokványos eszközük, a gazdaság élénkítésére szolgáló kamatcsökkentés nem alkalmas arra, hogy a koronavírus miatti zavarokat ellensúlyozza. A vírus gócpontjában, Kínában arra számítanak az elemzők, hogy a növekedés 3 százalék alatt marad 2020-ban, ami arrafelé elképesztően alacsony értéknek számít (a vírus előtt még 5 százalékot valószínűsítettek), ez pedig az egész világra kihat. A járvány által potenciálisan okozott globális károkról itt írtunk legutóbb.

Az MTI összefoglalója szerint az olajárak négy éve a legnagyobb heti csökkenés felé tartanak, az arany ára pedig sorban a harmadik hónapot zárhatja nyereséggel. A határidős indexjegyzések és a tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a főbb európai tőzsdeindexek,

A LONDONI, A FRANKFURTI ÉS A PÁRIZSI AKÁR KÉT-HÁROM SZÁZALÉKOS ESÉSSEL IS KEZDHETIK A PÉNTEKI KERESKEDÉS, AZ EURÓÖVEZETI EUROSTOXX50 INDEX IS KÖZEL KÉT SZÁZALÉK GYENGÜLÉSSEL NYITHAT.

De ez még semmi Ázsiához képest, ahol a fontosabb tőzsdeindexek mind 10-20 százalék mínuszt mutatnak a legutóbbi csúcsukhoz képest.

A Brent nyersolaj ára pénteken az európai kereskedési idő kezdete előtt két órával 2,65 százalékkal állt alacsonyabban a globális kereskedelemben hordónként 50,36 dolláron, a WTI nyersolaj ára pedig 3,04 százalékkal 45,66 dollárra csökkent. Az olajár már csütörtökön egy éves mélypontot ért el, péntekre viszont már 14 havi mélypontra süllyedt. A heti közel 15 százalékos áresés négy éve a legnagyobbnak számít.

Az eurót 0,09 százalékkal jegyzik erősebben 1,1008 dolláron, az arany spot ára pedig unciánként 1629,36 dolláron áll 0,77 százalékos csökkenés után.

Csütörtökön három százalékot meghaladó veszteséggel zártak az európai tőzsdék. A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 3,63 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 3,75 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index 3,40 százalékkal csökkent. Londonban 3,49 százalék veszteséggel fejezte be a csütörtöki kereskedést az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 3,19 százalékkal csökkent, Párizsban a CAC-40 index 3,32 százalékkal végzett alacsonyabban. Madrid 3,55 százalék, Milánó 2,66 százalék indexveszteséggel fejezte be a csütörtöki tőzsdenapot.