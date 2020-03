Megvásárolták a nagykörúti New York Palotát egy félmilliárd eurós gigabefektetés részeként

Nyolc európai luxushotelt vásárolt a Covivio nevű, francia ingatlanfejlesztői vállalat, ezek között van a világhírű New York Kávéháznak helyet adó Erzsébet körúti, 1894-ben épített New York Palota, valamint a szintén a 7. kerületben található New York Residence. Mindkettő ötcsillagos szálloda.

A cég közleménye szerint összesen 8 luxushotel eladását véglegesítették a cég jogászai, a másik hat szálloda irenzében, Rómában, Párizsban és Velencében található.

Azt nem tudni, hogy a hotelek egyenként mennyit érnek, azt azonban igen, hogy a nyolc szállodáért összesen 573 millió eurót, azaz nagyjából 192 milliárd forintot fizettek.