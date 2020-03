Zuhan az olaj ára, Moszkva nagyot bukik

Akár napi 150 millió dollár is lehet az orosz gazdaság vesztesége az olajár bezuhanása miatt. Az olajtermelő országok többségét tömörítő OPEC és a szervezeten kívüli Oroszország, Kazahsztán, Azerbajdzsánból álló OPEC+ pénteken nem tudott megállapodni a kitermelés csökkentéséről, így az olajár a korábbi hordónkénti - egyébként sem túl magas 60 dollárról 40-re eshet. Jelenleg egy nap alatt 9 százalékot zuhant a Brent-olaj ára, amely 45 dolláron áll, ami a legalacsonyabb érték 2017 nyara óta - írta az RBK orosz gazdasági portál.

Koronavírus töri le az olajárat

Moszkva maga is csak olajat öntött a tűzre azzal, hogy a korábbi megállapodásban lévő kitermelési kvóták fenntartását javasolta, a csökkentésbe azonban a maga részéről nem ment bele - derült ki a 1prime.ru gazdasági portál beszámolójából.

A korábbi megállapodás március végén jár le, ezután az olajországok saját hatáskörben döntenek arról, hogy mennyi olajat termelnek ki. A termelés visszafogását - azaz a túlkínálat elkerülését, így az olajár esését - a koronavírus miatti keresletcsökkenés indokolta volna. Márpedig az OPEC nem hajlandó önkorlátozásra, ha Oroszország nem csökkenti a kitermelését - hiszen ebben az esetben a termelés csökkenésének Oroszország egyedüli haszonélvezője volna.

Az olajár esésével a rubel is nagyot gyengülhet, a jelenlegi 67 rubelről akár 80, de 90-re is leeshet a dollárral szemben - írta a Forbes. Igaz, ez már 30 dolláros olajár mellett kövektezne be, bár van elemző, aki nem zárja ki azt sem, hogy ez alá is beesik az olaj világpiaci ára. Éppen ezért van még esély arra, hogy az OPEC+ ismét összeül március végéig, hogy rábírják Oroszországot a kitermelés összehangolt csökkentésére.

Márpedig a kereslet a korábban vélt napi 1,1 millió hordó helyett az OPEC - gazdasági szempontból optimista - előrejelzése szerint legfeljebb félmillió hordó lesz, de még valószínűbb a stagnálás, miután Kína olajigénye jelentősen csökkent - így már most túlkínálat van a piacon.

Valójában Oroszország a 2017-es megállapodással eddig sem veszített, akkor ugyanis a kvótákat a 2016-os évhez igazították, ami az orosz kitermelésben csúcsév volt, így valójában a jóval alacsonyabb 2017-es mennyiséghez képest a megállapodás révén valójában növelni tudta kitermelését. Most azonban valódi csökkentésről lenne szó, ami - tekintettel arra, hogy ez az orosz gazdaság meghatározó bevétele, a költségvetés fő forrása - súlyos érvágás lenne az orosz vezetésnek. A jelek szerint azonban két rossz közül kell választania.

Egyelőre a helyzet két, egymással szemben haladó autóéra hasonlít, az egyikben Moszkva, a másikban az OPEC ül. Az orosz fél egyelőre arra játszik, hogy az OPEC rántja félre előbb a kormányt, azaz önállóan is belemegy a kitermelés csökkentésébe, hogy sokkal nagyobb veszteségeit enyhítse.