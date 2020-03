Az utasbiztosítási piacot hazavágta a koronavírus

A kínai a világ egyik legpocsékabb biztosítási piaca, de paradox módon a koronavírus elgondolkodtatta a lakosságot, a biztosítók pedig mintegy 600 új termékkel reagáltak. Az Egyesült Államokban a biztosítók közösen deklarálták, fizetik a járványteszteket. Itthon még nincsen biztosítás kifejezetten a koronavírusra, de a hazai ágazatot is érdemben befolyásolja a járvány.

Nem nehéz belátni, hogy a globális biztosítási ágazatot is alapjaiban befolyásolja a koronavírus-világjárvány. Kínában, ebben a hatalmas országban természetesen gyakran vannak nagy károk, természeti katasztrófák, áradások, viharkárok, földrengés, aszály, és még az elmúlt években is az derült ki, hogy amely esemény ezek közül biztosítható lenne, ott is a biztosítók csak legfeljebb a károk 1-2 százalékát térítik meg, annyira nem jellemző a biztosítás.

A koronavírus azonban egy kicsit felrázta a közvéleményt, egy sajnos csak előfizetőknek elérhető amerikai biztosítási szaklap szerint 600 új biztosítási termék jelent meg, kifejezetten a koronavírussal kapcsolatban.

Amerikai elhatározás

Az amerikai viszont egy kifejezetten magas penetrációjú biztosítói piac, ott arról szólt a vita az elmúlt hetekben, hogy az amerikai egészségbiztosítóknak miként kell finanszíroznia a koronavírusteszteket, az eredmény az lett, hogy vállalják az indokolt tesztek költségeit. A legnagyobb cégek (Anthem, Cigna, Humana, Aetna) erről egy közös közleményt is kiadtak.

Természetesen a dráma a szektor szempontjából nemcsak viszonylag pozitív (piacfejlesztő, illetve kedvező reputációs), hanem kifejezetten negatív hatásokkal is járt. A globális turizmus-visszaesés miatt egy csomó ágazat, elsősorban az utasbiztosítás, de akár az autóbérlésekhez kacsolódó biztosítások is nagyon gyorsan letérdelnek.

A magyar helyzet

Magyarországon tavaly erős éve volt a biztosítási ágazatnak; ám a 12 százalékos 2019-es díjbevétel-emelkedés aligha lesz tartható 2020-ban.

Amikor ugyanis a gazdaság kibocsátása már nem akkora, biztosan lesz, aki a biztosításokon igyekszik spórolni. Egy kifejezetten magas nyereségtartalmú biztosítási ágazat, az utasbiztosítás erősen megsínyli a turizmus visszaesését. Ráadásul akár olyan hatásokra is gondolhatunk, hogy az emberek nem olyan szívesen találkoznak egy üzletkötővel, például egy életbiztosításokat pusholó ügynökkel.

Az Union Biztosító esete

Mindezek figyelembevételével nagyon tanulságos egy konkrét hazai biztosító tapasztalata. Mint Almássy Gabriella, az Union Biztosító elnök-vezérigazgatója elmondta, osztrák hátterű cégüknél három szintje van a koronavírus kezelésének, a csoportszintű, a lokális lépések és az üzleti hatások.

Egy multinál mindig nagyon hangsúlyos az anyavállalati-leányvállalati kapcsolattartás. Az Union is beszüntette az utazásokat, előbb repülővel, később már autóval is, gyakorlatilag mindenki marad ott, ahol dolgozik. Mindezt lokálisan is bevezette a biztosító, ami azért volt kihívás, mert

éppen a március a csúcsidőszaka a megbeszéléseknek,

ilyenkor rendezi az 550 fős cég az éves nagyrendezvényét, illetve a legnagyobb hálózati konferenciáját. Ezek lemondása olyan szempontból különösen indokolt volt, hogy amikor az ország minden részéről összesereglik a „hálózat”, majd egy nap múlva szétrebben Magyarország minden szegletébe, az járványterjesztési szempontból különösen kritikus szituáció.

Váratlan kihívások

Mint az elnök-vezérigazgató elmesélte,

a cégnél most többen kifejezetten a vírussal foglalkoznak, ilyen feladat a korábbi utazások utógondozása, esetleges megbetegedések kezelése, technológiai fennakadások.

A biztosítónál speciális tervek és tesztek készültek olyan esetekre, ha az iskolák bezárnak (szülők részben otthon maradnak), vagy a főváros, esetleg az egész ország le lesz zárva.

Az alapszintű működéshez azt azonosították, hogy az 550 emberből 170-nek tudnia kell tudnia dolgozni. Ennek a teljesen home office működésnek az előkészítésénél kiderült, hogy laptopokat kell beszerezni, amit a megszokott szállító csak későbbi határidőre tudott vállalni. Szerencsére az ügyfélkörből adódott olyan cég, amelyik azonnal is meg tudta oldani a feladatot.

Az utasbiztosítások esnek ki először

A piac egésze szempontjából természetesen a legfontosabb az, hogy miként alakul az üzlet. Az Union már februárban is érezte, hogy az utasbiztosítások megcsappantak, mindez márciusban vélhetően még erősebb hatás lesz.

Az utasbiztosítások visszaesése az egész szektor jövedelmezőségét és növekedését is érintheti, ez ugyanis nem a legfontosabb, de egy kifejezetten jobb jövedelmezőségű termék.

Kérdés természetesen az is, hogy hetekig, hónapokig, vagy évszakokig tart a félelem, hiszen ma még sokan legfeljebb júniusról, augusztusra tolták ki a nyaralási terveiket, de ha aztán az egész nyár kiesik, az nagy érvágás.

Csatornák változása

A biztosítói szektor új kötéseinél a személyes interakciók visszaszorulására lehet számítani, vagyis például az életbiztosítások, nyugdíjbiztosítások értékesítése minden biztosítónál akkor megy, ha jól „tukmálnak” az ügynökök, kevesen keresnek maguktól ilyen terméket.

Ám most kevesen fognak ügynököket fogadni, vagy kávézókban találkozókra járni, így aki erősebb az online szolgáltatások világában, vagy jobb kapcsolatot épített ki az integrátor oldalakkal, profitálhat is az új helyzetből.

Lehetnek ágazati nyertesek is. A járvány, az aggódó lakosság érdeklődése esetleg a későbbiekben támogathatja az egészség, illetve az életbiztosítási ágazatot, ugyanakkor a visszaeső gazdasági szektorokban a vagyonbiztosításra fordított összegek is apadhatnak.

Ha egy cég válságban van, gyakran az elsők között mérsékli a biztosítási díjakra fordítható keretet. Mint a szakemberek elmesélték, ez még nem érezhető, de ha 2-3 hónapra leáll az ország, ezt is látni fogjuk.

Sokan kérdeznek

A biztosítók munkaszervezése miatt izgalmas, hogy nagyon megnőtt az ügyfélszolgálati munkatársak leterheltsége is. Ez nehezen kikerülhető, a biztosítók ugyanis nem nagyon tudnak a különböző egyedi ügyfélhelyzetek helyett általános kinyilatkoztatásokat tenni arról, hogy mire fizetnek és mire nem a koronavírussal kapcsolatban.

Annak ugyan biztosan lenne hírértéke, ha valamelyik biztosító kijönne az első magyar koronavírus-biztosítással, de erről egyelőre nincsen hír, az Union például még nem készít elő ilyen terméket.

