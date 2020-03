Akkor is kiviszik az online bevásárlást, ha önkéntes karanténban van

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) tagvállalatai (ALDI, AUCHAN, LIDL, METRO, PENNY MARKET, SPAR, TESCO) folyamatosan figyelemmel kísérik a piaci helyzetet, a Szövetség élő kapcsolatot tart fenn és együttműködik minden érintett területen a kormánnyal, a hatóságokkal, továbbá a beszállítókkal is – olvasható az OKSZ közleményében.

Fotó: Olvasó

A tagok az elektronikus kereskedelem (online bevásárlás) során a megrendelőket kérik,

jelezzék rendeléseik leadása során, ha egészségügyi okok miatt zárt területről kérnének kiszállítást és az esetleges lezárás pontos határvonalát.

Az áruházak munkatársai veszélyeztetett területekre nem léphetnek be, így a megrendelt áru átadását (amit csak a zárt terület határa előtt tudnak elhelyezni) és az átvétel igazolását elektronikus úton lehet rögzíteni (például sms, vagy e-mail útján).

Készpénzes és helyszíni kártyás fizetés, bármilyen közvetlen fizikai érintkezés a lezárt területen tartózkodóval ilyen esetekben nem lehetséges.

Vásárlóink és munkatársaink biztonsága kiemelt prioritást élvez. A vásárlóknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy tudassák velünk az önkéntes karantént.

– mondta kérdésünkre a Tesco szóvivője.

Az OKSZ kéri, hogy ne halmozzanak

Az OKSZ tagvállalatai beszállítóikkal együttműködve az elmúlt hetekhez hasonlóan most is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a megnövekedett keresletet kezelni tudják. Előfordulhat ugyanakkor, hogy egy-egy rövidebb időszakban egy-egy áruházban egyes cikkek kitöltési üteme az árupótlás (rendelés a gyártótól, szállítás, rakodás) időigénye miatt a szokásosnál hosszabb lehet. Az áruházak eddig pótolni tudták a polcokról kifogyott élelmiszereket, mivel a gyártók a kereskedők rendeléseit teljesítik.

Az OKSZ tagvállalatai továbbra is azt javasolják, hogy a lakosság ne halmozzon fel otthonában feleslegesen sok élelmiszert.

A kiegyensúlyozott áruellátás mellett az OKSZ tagvállalatai megkülönböztetett figyelmet fordítanak a vásárlók és alkalmazottaik biztonságára is, és minden elvárható intézkedést megtesznek a jövőben is. Az alkalmazottakat folyamatosan tájékoztatják minden szükséges biztonsági kérdésről is.

Néhány kérés, javaslat

A vásárlók és az alkalmazottak biztonsága érdekében a Szövetség néhány területen - nemzetközi példák alapján is - együttműködést kér a vásárlóktól. A Szövetség javaslatai, melyekre minden áruház, üzlet, bevásárlóközpont, piac figyelmét is felhívja, a következők: