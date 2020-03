Olajat talált Norvégiában a Mol

A Mol-csoport olajat és gázt talált az Északi-tengeren, Norvégiában, írja közleményében a vállalat. Norvégia délnyugati partjaitól mintegy 200 kilométerre van a lelőhely, ahol szakértők a megtalált szénhidrogénvagyont 12 és 71 millió hordó olajegyenértékre becsülik.

A Mol-csoport 100 százalékos tulajdonában lévő leányvállalata, a Mol Norge AS és partnerei a PL820S jelzésű koncessziós területen találtak olajat és gázt, a mező az Északi-tengeren található, Stavangertől 200 km-re nyugatra. A Mol Norge fókuszában a kutatási tevékenység áll, amelynek célja új szénhidrogénkészletek feltárása.

A norvégiai potenciális készletek lehetőséget biztosíthatnak a MOL-csoport számára az organikus növekedésre és készletpótlásra.

A kutatófúrással maximálisan elért, tengerszinthez viszonyított kútmélység 2652 méter volt. A triász korú Skagerrak homokkövet sikeresen tesztelték, a fúrás során több kőzetrétegben is találtak szénhidrogénekre utaló nyomokat,

A próbakút maximális hozama napi 550,6 köbméter (3463 hordó kőolajegyenérték) volt. A szénhidrogénvagyont a szakértők 12 és 71 millió hordó olajegyenérték közöttire becsülik. A gazdaságosság meghatározásához szükség lehet további lehatároló kutak fúrására.

A Mol Norge 40 százalékos érdekeltséggel a PL820S koncessziós terület operátora a következő cégekkel partnerségben: Lundin Norway AS (40%), Wintershall Dea Norge AS (10%) és Pandion Energy AS (10%).

A Mol-csoport 2015-ben kezdte meg működését Norvégiában az Ithaca Petroleum Norge 100 százalékos tulajdonjogának megszerzésével. A kutatófúrási program 2018-ban indult, miután a Mol rekordidő alatt kapta meg az üzemeltetésre való engedélyt a szigorúan szabályozott környezetben.

Két évvel ezelőtt az Index is járt a Mol egyik északi-tengeri olajfúró tornyán, akkor Réthy Róbert, a Mol befektetési kapcsolatokért felelős vezetője a videóban azt mondta:

Annak a valószínűsége, hogy itt valamit találunk, az viszonylag kicsi, tehát annak nagyobb a valószínűsége, hogy rengeteg pénzt elköltünk, és semmi nem fog történni.

Aztán a videóban Haakon Haaland, a Mol Norge igazgatója világította meg, hogy miért is vágott bele a kutatásokba a vállalat:

Egy nagy felfedezés megváltoztathatja az egész céget.

– mondta Haaland.

(Borítókép: egy Északi-tengeri olajfúró torony / Eren Bozkurt/Anadolu Agency/Getty Images)