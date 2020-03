Közgazdászok kérik a kormányt, hogy lépjen kicsit gyorsabban

Több mint száz magyar közgazdász írt levelet a kormánynak és az Országgyűlésnek arról, hogy a lehető leggyorsabban csináljanak egy kibővített gazdasági csomagot a bajba jutott embereknek és vállalatoknak. Igazából azonnali lépéseket kérnek, hogy minimalizálni lehessen a családi és vállalati csődök számát.

Ha nem lépünk időben, és nem sikerül megmentenünk ezeket a munkahelyeket, annak következményei az egész ország életét meg fogják határozni a következő években

– írják.

Négy pontba szedve a következőket szeretnék:

fektessünk be az egészségügyi rendszerbe,

támogassuk a vállalatokat,

támogassuk a nehéz helyzetbe kerülő embereket, és

segítsük a pénzpiacok működését.

Meglehetősen tág teret hagynak a kormánynak, hogy ezt pontosan hogyan csinálja, csak annyit kérnek még, hogy igen sok pénzt kell ráönteni a gazdaságra, lehetőleg most.

Nincs időnk arra, hogy a csomag nagyságát patikamérlegen méricskéljük, viszont fontos, hogy inkább bőkezű, mintsem szűkmarkú megoldást találjunk. A túl csekély segítség nem menti meg a csőd szélére sodródott vállalatokat és embereket.

„Ezzel a levéllel amerikai kollégáink amerikai döntéshozóknak írt levelét követjük” – tették hozzá.

Az aláírók közt többségben vannak az akadémiai szférában dolgozók, például akár a Columbián, a Stockholm Universityn vagy a UCL-en tanító tanárokkal, de rengeteg például a közgázos tanár is. Az egykori MTA Közgazdaságtudományi Intézetének (most KRTK KTI) kutatói is igen sokan szerepelnek, ahogy feltűnik Király Júlia, Mellár Tamás vagy épp Orosz Anna is.

