Érdekes cikk jelent meg a napokban az amerikai Forbes magazinban. Az írás arról szól, hogy ezen az oldalon nyomon követhető, hogy egyetlen hónap alatt, február vége és március vége között milyen témák kezdték el sokkal jobban foglalkoztatni az internetezőket. Vagyis a globális koronavírus alatt mi érdekli a leginkább az embereket, amikor böngésznek, csetelnek, vagy éppen videókat nézegetnek.

A remélt vakcinák

A legnagyobb százalékos változást értelemszerűen olyan szavaknál lehet mérni, amelyek korábban nem nagyon érdekelték az embereket, nem is tudtunk róluk, de a vírus kapcsán kulcsfontosságúak lettek.

Az angol hydroxychloroquine szót március végén százszor annyian keresik már, mint nézték február végén, és ahogy ez a potenciális vakcina-anyag is most robbant be, úgy az Ausztráliában éppen intenzíven kutatott aplidin hatóanyag is hetvenszer több embert foglalkoztatott. Ráadásul egy csomó olyan gyógynövényről is sokkal többet beszélgetnek az emberek, amelyeknek a gyógyhatása jelen esetben egyáltalán nem bizonyított.

Kenyérsütés, otthoni hajvágás

Az otthoni lét során vált érdekessé a házi hajvágás megannyi mesterfogása is, de nagyot ugrott a kenyérsütő, illetve a kenyérsütéshez szükséges élesztő kifejezés is.

Az alkoholos kendők, fertőtlenítőszerek érthetően szintén most lettek izgalmasabbak. A különböző UHT tejek, a tejpor és a sűrített tej, a fagyasztott és a szárított élelmiszerek, illetve a vécépapírok

mindenfajta keresése is a nagy megrendelésekre, raktározásra, bezsákolásra utalnak.

Érdekes, hogy a vécépapírokkal kapcsolatos kifejezések közül az RV toilet paper, vagyis a lakókocsikba való kiszerelés iránt nőtt meg a leginkább az érdeklődés.

Szintén kilőttek az önellátás, az otthonmaradás idején nélkülözhetetlenné vált számítógépes kifejezések. Részben a videocsatornák, a Skype és társaik, de mindenféle egyéb számítógépes eszköz is megugrott, például az egér, vagy a képernyő, de ezeknek nyilván korábban is volt netes forgalma. Óriási ugrást ért el a Nintendo új, közösen játszható videojátéka, az Animal Crossing.

Mosoda, varrás és ukulele

Magyarországon talán nem annyira téma, de az Egyesült Államokban nagyon fontos lett a közösségi mosókonyhák fertőtlenítése, az ehhez használatos eszközök, ahogyan érthető módon megugrott az alkohol-házhozszállítás vezető cégéről, a Drizzlyről is a keresések száma.

Vicces, hogy például az ukulele is jobban érdekli az embereket, talán a megnövekedett otthon töltött szabadidőben ez egy egyszerűen beszerezhető és tanulható hangszernek számít. Erre utal, hogy a varrással, a varróleckékkel kapcsolatos keresések is nőttek.

Az amerikaiak amúgy sem igazán bíznak a csapvízben, de járvány idején ez a félelem fokozódott, ráadásul most már ásványvízért sem járnak el egykönnyen, így

nagyon megugrott a víztisztító, vízfilter kifejezések netes jelenléte, érdekes módon a bidé is slágertéma lett.

A szakemberek nem tudják a magyarázatot, de a gumicukornak is elképesztő reneszánsza van, már a vírus előtt is keresettebbek voltak a gumicukrokkal kapcsolatos szavak, ez most csak fokozódott.

Az oldalt érdemes böngészni, és ahogy a szervezők mondják, rengeteg adatuk van, a most megmutatott érdekességek után a felsorolást a közeljövőben cserélgetni és frissíteni fogják.

Magyar háttér

Amit azonban a Forbes cikke nem ír, valójában ez az egész amerikai oldal és a sok mérés egy magyar fejlesztőcsapat műve.

Mári László, a Dakai Group vezetője az egyik ügyfelének az úgynevezett large scale data mining technológiájával, vagyis nagyon széles körű adatbányászati megoldásra épített saját algoritmussal mérte fel a legfontosabb internetes felületek (Google, YouTube, Reddit, Twitter) és a közösségi média világának adatforgalmát, vagyis a módszere sokkal szélesebb, mint például a Google Trendben a kulcsszavas keresés, bár természetesen a görbék ott is hasonló változásokat mutatnak.

A magyar származású, de az egész világon dolgozó üzletember és csapata korábban elsősorban blockchainnel foglalkozott, a Google, a Spotify és több szilícium-völgyi startup fejlesztésében vett részt. A 22 éves fejlesztő az Indexnek elmesélte, hogy

egy hat fős csapattal a Covid Trends inkább csak magánérdeklődésből indult, négy nap alatt készült el a fejlesztés."

A csapat valamennyi tagja már napok óta szigorú otthoni karanténból dolgozik, mert a járvány intenzívebb európai elterjedése előtt érkeztek haza külföldről, Vietnamból, Baliról, illetve Dubairól.

(Borítókép: Daniel Munoz/VIEWpress via Getty Images)