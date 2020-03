Már közel félmillió cég kért támogatást a német államtól

Már több mint 470 ezer német cég kért bértámogatást a német szövetségi kormánytól a koronavírus-járvány okozta válság miatt – írja a Bloomberg. A támogatásra jelentkezett cégek között van a Volkswagen, a Daimler, a Puma és a Deutsche Bank is.

A német kormány válságkezelő programjának részeként a vállalkozások arra kérhetnek támogatást, hogy az állam fizesse ki a dolgozók bérének egy részét, így a cégeknek nem kell elbocsátaniuk az alkalmazottakat akkor sem, ha a válság miatt a cég gyakorlatilag leállt és nem termel bevételt. A német kormány már a 2008-as válság idején is alkalmazta ezt a politikát, így sikerült elérni, hogy ne nőjön radikálisan a munkanélküliség.

Angela Merkel kormánya 750 milliárd eurós gazdasági élénkítő csomaggal igyekszik tompítani a válság hatását, vagyis a 2019-es német GDP több mint 21 százalékát költik válságintézkedésekre. Ebből az összegből a bértámogatások mellett jut támogatás a kis- és közepes vállalkozásoknak, az önfoglalkoztató vállalkozóknak, és jut támogatás a kulturális szférának is. A válság miatt a kormány azt is bejelentette, hogy a szokásos júniusi határidőhöz képest csak később nyújtja majd be a jövő évre tervezett költségvetést.